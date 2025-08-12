ΧΑ: Σε μη τραπεζικά blue chips η σκυτάλη της ανόδου

Οι μετοχές των Metlen και Aegean ξεχωρίζουν εκ νέου ανοδικά στη σύνθεση του FTSE Large Cap. Έως τις 2.120 μονάδες ο Γενικός Δείκτης.

Σε μη τραπεζικά blue chips παραμένει η σκυτάλη της ανόδου στη Λεωφόρο Αθηνών, οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη έως τις 2.120 μονάδες.

Ξεχωρίζουν οι εισροές στη Metlen, η οποία μετά το χθεσινό +7,19%, σήμερα «σκαρφαλώνει» μέχρι τα 56,60 ευρώ, ενώ στον τίτλο έχουν πραγματοποιηθεί ήδη, πριν συμπληρωθούν τα πρώτα 30 λεπτά των συναλλαγών, συναλλαγές αξίας 3,5 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης βρίσκεται πλέον στα 7,3 δισ. ευρώ.

Η Aegean, που χθες σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο μεταξύ των τίτλων του FTSE Large Cap, σήμερα κινείται εκ νέου ανοδικά, σε ποσοστό έως 2,38% νωρίτερα και μέχρι τα 17,78 ευρώ.

Στο μεταξύ, μία ακόμα θετική για τον τραπεζικό κλάδο ανάλυση δόθηκε στη δημοσιότητα, αυτή τη φορά από τη Moody’s. Ο οίκος υπογράμμισε την κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών, κάνοντας παράλληλα λόγο για διατηρήσιμη κερδοφορία το 2025 και 2026.

Εκτός συνόρων, το ενδιαφέρον στρέφεται σήμερα στα στοιχεία που ανακοινωθούν στις ΗΠΑ για τον πληθωρισμό Ιουλίου. Σε ό,τι αφορά τον ορισμό από τον Ντ. Τραμπ του Erwin John Antoni ως νέου επικεφαλής του Bureau of Labor Statistics, ο οποίος θα πρέπει να εγκριθεί από τη Γερουσία, φαίνεται ότι προκαλεί ήδη αντιδράσεις. Κι αυτό, διότι ο ενδεχόμενος διορισμός του θα «σπάσει» μια παράδοση δεκαετιών που ήθελε να τοποθετούνται σε κρίσιμες τεχνοκρατικές θέσεις πρόσωπα ακομμάτιστα ή διακομματικής αποδοχής.

Στο ελληνικό ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.112,50 μονάδες με κέρδη 0,30%, ενώ ανοδικά σε ποσοστό 0,28% κινείται και ο δείκτης των τραπεζών στις 2.324,04 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό, με τζίρο που διαμορφώνεται σε 23,80 εκατ. ευρώ, συνολικά 62 μετοχές ενισχύονται, έναντι 39 που υποχωρούν και 52 που διαπραγματεύονται αμετάβλητες.