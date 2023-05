Έλον Μασκ: Ο Τζορτζ Σόρος μισεί την ανθρωπότητα

Ο Έλον Μασκ παρομοίασε τον Τζορτζ Σόρος με τον Magneto από τους X-Men - Ο λόγος πίσω από τη σύγκριση με τον «κακό» της Marvel.

Ο Έλον Μασκ παρομοίασε τον Τζορτζ Σόρος με τον Magneto από τους X-Men εν μέσω των δημοσιευμάτων πως ο τελευταίος θα ξεπουλήσει όλες τις μετοχές της Tesla που έχει στην κατοχή του.

Ο 2ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο βλέπει μια ομοιότητα ανάμεσα στον «κακό» της Marvel και τον δισεκατομμυριούχο επενδυτή.

«Ο Σόρος μου θυμίζει τον Magneto», έγραψε ο Μασκ στο Twitter.

Στο tweet του Μασκ απάντησε ένας χρήστης, τονίζοντας πως: «Οι εμπειρίες του Magneto ως επιζών κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος διαμόρφωσαν την προσωπικότητά του καθώς και το βάθος και την ενσυναίσθησή του. Ο Σόρος, επίσης επιζών του Ολοκαυτώματος, δέχεται ασταμάτητα επίθεση για τις καλές του προθέσεις, με ορισμένους Αμερικανούς να πιστεύουν ότι είναι κακές απλώς και μόνο επειδή διαφωνούν με τις πολιτικές του πεποιθήσεις».

Τον λόγο πήρε και πάλι ο Μασκ:

«Υποθέτεις ότι έχουν καλές προθέσεις. Δεν ισχύει. Θέλει να διαβρώσει τον ίδιο τον ιστό του πολιτισμού. Ο Σόρος μισεί την ανθρωπότητα».

You assume they are good intentions. They are not. He wants to erode the very fabric of civilization. Soros hates humanity.

— Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2023