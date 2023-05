Μπερμπάτη (Τρ. Πειραιώς): Εφικτή και οικονομικά βιώσιμη η μετάβαση σε μία οικονομία χωρίς εκπομπές άνθρακα

Ήδη για την περίοδο 2022-2030 προβλέπουμε συνολικές επενδύσεις άνω των €100 δισ., τόνισε η κυρία Μπερμπάτη.

Η μετάβαση σε μια οικονομία χωρίς εκπομπές άνθρακα, προστατεύοντας το περιβάλλον και συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, είναι εφικτή και οικονομικά βιώσιμη ανέφερε η κυρία Χρυσάνθη Μπερμπάτη, Head of Business Planning, IR & ESG της Τράπεζας Πειραιώς μιλώντας στο Delphi Economic Forum στο panel Energy Transition: The Role Of The Ecosystem.

Η κυρία Μπερμπάτη ανέφερε: «Οι τρέχουσες και μελλοντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία είναι τέτοιες που καθιστούν αναποτελεσματική τη χρήση ορυκτών καυσίμων. Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα περιγράφει το στρατηγικό σχέδιο της Ελλάδας για θέματα κλίματος και μετάβασης, καθορίζοντας έναν λεπτομερή οδικό χάρτη έως το 2030. Οι επτά παρεμβάσεις του προγράμματος που δημιουργούν σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες για την Ελλάδα είναι

Ραγδαία ανάπτυξη των ΑΠΕ Αποθήκευση Ενέργειας Ενεργειακή αποδοτικότητα Εξηλεκτρισμός των ελαφρών μεταφορών Δημιουργία οικονομίας πράσινου υδρογόνου Ανάπτυξη συνθετικών, πράσινων καυσίμων (RFNBO) Καινοτομία και συστημικές λύσεις στη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (CCUS)

Ήδη για την περίοδο 2022-2030 προβλέπουμε συνολικές επενδύσεις άνω των €100 δισ.» τόνισε η κυρία Μπερμπάτη.

«Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ένα πολύ υποστηρικτικό και αποφασιστικό πλαίσιο, κινητοποιεί επενδύσεις 22 δισ. ευρώ για «πράσινες πρωτοβουλίες». Οι ελληνικές τράπεζες θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στην πράσινη μετάβαση της χώρας. Προς το παρόν, επικεντρώνονται στη μετάβασή τους και στη χρηματοδότηση των εταιρικών ενεργειακών υποδομών και στις καινοτομίες για τα νοικοκυριά. Η επόμενη μέρα (που είναι προ των πυλών) θα αφορά τους αγρότες, τις μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, τους ιδιώτες και φυσικά τις εταιρείες και θα αφορά τη χρηματοδότηση και άλλους τύπους χρέους, carbon credit, συμβουλευτική, wealth management. Στην Τράπεζα Πειραιώς είμαστε έτοιμοι να διευκολύνουμε την πρόοδο και να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας σε όλες τις αναδυόμενες ανάγκες που προκύπτουν από την πράσινη μετάβαση».