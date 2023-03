Καλαντώνης (doValue): Για την ώρα δεν βλέπουμε μαζικές αθετήσεις ρυθμισμένων δανείων

Μιλώντας για τις εταιρίες διαχείρισης δανείων ο κ. Καλαντώνης είπε ότι έχει γίνει ένα μεγάλο βήμα για τη μείωση των κόκκινων δανείων, που ανέρχονταν σε 109 δισ. ευρώ.

Σήμερα έχουμε ένα υγιές τραπεζικό σύστημα, που μπορεί να χρηματοδοτήσει τους ρυθμούς ανάπτυξης. Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε φέτος όχι απλώς να αποφεύγει την ύφεση, αλλά και να βλέπει προοπτικές ανάπτυξης σημαντικά καλύτερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο χωρίς εξυγίανση των τραπεζών. Το κλειδί για την εξυγίανση ήταν οι τιτλοποιήσεις και η μεταφορά των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων σε εξειδικευμένες εταιρίες, ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της doValue Θεόδωρος Καλαντώνης μιλώντας στο 4ο Διεθνές Συνέδριο «The Greek economy: Looking into the future» που διοργανώνει το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

Μιλώντας για τις εταιρίες διαχείρισης δανείων ο κ. Καλαντώνης είπε ότι έχει γίνει ένα μεγάλο βήμα για τη μείωση των κόκκινων δανείων, που ανέρχονταν σε 109 δισ. ευρώ. Ο κλάδος μας έχει ρυθμίσει δάνεια 35 δισ. ευρώ. Μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2023 έχουμε στόχο πάνω από 3 δισ. ευρώ. Αλλά μένουν ακόμη πολλά που θα πρέπει ή να ρυθμιστούν ή να οδηγηθούν στην ρευστοποίηση των εγγυήσεων και την ολοκλήρωση της διαδικασίας - αυτή είναι η φυσιολογική λειτουργία μιας οικονομίας, πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στο κλάδο είπε:

Εγγυόμαστε την αποτελεσματικότητα και ακόμη πιο σημαντικό, τη διαφάνεια των διαδικασιών. Δεν κάνουμε διακρίσεις - και αυτό το αποδεικνύουμε στην πράξη σε όλες τις περιπτώσεις.

Δεσμευόμαστε να δώσουμε ουσιαστικές λύσεις σε αυτούς που πραγματικά θέλουν να διευθετήσουν την οφειλή τους με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις οικονομικές τους δυνατότητες.

Ακούμε συνεχώς τα παράπονα - και προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε τη λειτουργία μας. Κάνουμε επενδύσεις για το σκοπό αυτό.

Καταλαβαίνουμε ότι όλοι επιδιώκουν την ελάφρυνση ενός χρέους που τους βαραίνει αλλά είμαστε διαχειριστές - έχουμε υποχρέωση απέναντι σε εκείνους που μας ανέθεσαν τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων τους και εξίσου απέναντι στην Ελληνική Πολιτεία που έχει εγγυηθεί τα δάνεια των τιτλοποιήσεων του Ηρακλή, αλλά γι'αυτό θα μιλήσουμε στη συνέχεια.

Μιλώντας για την doValue είπε ότι έχει πάνω από 1.000 εργαζομένους. Οι περισσότεροι είναι τραπεζικά στελέχη με μεγάλη εμπειρία, εργάζονται με επαγγελματισμό και ακεραιότητα και νομίζω ότι η δουλειά τους, από τη φύση της δύσκολη, δεν έχει ακόμη την αναγνώριση που της αξίζει για τη συνεισφορά της στην οικονομία, αλλά και την κοινωνία.

Αυξήσεις επιτοκίων δανείων

Η αύξηση των επιτοκίων, είπε ο κ. Καλαντώνης, είναι σημαντική και ραγδαία. Μπορεί το ύψος τους να μην είναι σε ιστορικά επίπεδα, αλλά μετά την πανδημία ο πληθωρισμός κινήθηκε πολύ πάνω από τις προβλέψεις και υποχρέωσε σε πολύ γρήγορη αύξηση των επιτοκίων για την τιθάσευσή του. Ίσως ακόμη δεν έχουμε φτάσει στην κορυφή, αλλά από εδώ και πέρα αναμένονται μικρότερα βήματα. Σε αντίθεση με το παρελθόν υπάρχει τεχνογνωσία και εμπειρία. Και οι τράπεζες και το κράτος ξέρουν ότι πρέπει να επέμβουν νωρίς για να αποτραπεί αύξηση κόκκινων δανείων, και επιπλέον υπάρχουν σήμερα οι servicers. Παρακολουθούμε συνεχώς τα χαρτοφυλάκια και παρεμβαίνουμε έγκαιρα όταν βλέπουμε ότι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Εμείς έχουμε σχετικά λίγα ενήμερα δάνεια, αλλά δίνουμε μεγάλη έμφαση στο να βοηθήσουμε δανειολήπτες να αποφύγουν την υποτροπή, το redefault, δηλαδή κόκκινα δάνεια που έχουν ρυθμιστεί να ξανακοκκινήσουν. Για την ώρα, δεν βλέπουμε μαζικές αθετήσεις ρυθισμένων δανείων, αλλά εάν τα επιτόκια συνεχίσουν την ανοδική τάση, μπορεί το πρόβλημα να ενταθεί, κυρίως για τα νοικοκυριά. Για τις επιχειρήσεις, η επιβάρυνση υπάρχει και εκεί, αλλά πρέπει να σημειώσουμε ότι η συνολική πορεία της οικονομίας και η πρόβλεψη που υπάρχει πια για ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 2% δημιουργεί ένα ευνοϊκό κλίμα που αντισταθμίζει σε σημαντικό βαθμό την επιβάρυνση του επιτοκιακού κόστους, είπε επίσης.

Για τους πλειστηριασμούς, ο κ. Καλαντώνης είπε ότι είναι η έσχατη λύση - όλες οι άλλες είναι προτιμότερες και τις επιδιώκουμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η ρευστοποίηση εγγυήσεων αποτελεί, όπως πάντοτε αποτελούσε, μέρος της οικονομικής δραστηριότητας. Δεν υπάρχει κάποια πρόθεση επιτάχυνσης των προγραμματισμένων πλειστηριασμών, πέρα από την ομαλή εκτέλεσή τους. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε πως έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο προστασίας των ευάλωτων νοικοκυριών, στο οποίο και πρέπει να προσφύγουν όσοι πληρούν τα κριτήρια και είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε όποιον χρειαστεί την αρωγή μας για να ενταχθεί.