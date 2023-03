ΙΣΝ: Ανανεώνει την υποστήριξή του προς το ΚΠΙΣΝ - Δωρεά 30 εκατ. ευρώ για την επόμενη 3ετία

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ανανεώνει την υποστήριξή του προς το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) με νέα δωρεά ύψους έως 30 εκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα τρία χρόνια.

Την υποστήριξή του προς το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) ανανεώνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) - το οποίο οραματίστηκε και δημιούργησε το ΚΠΙΣΝ και έκτοτε βρίσκεται πλάι του σε κάθε βήμα της πορείας του - προχωρώντας σε νέα δωρεά ύψους έως 30 εκατομμυρίων ευρώ ($32 εκατομμυρίων) για τα επόμενα τρία χρόνια.

Το ΚΠΙΣΝ ως ανοιχτός για όλους, δημόσιος, ποιοτικός, ασφαλής και περιβαλλοντικά βιώσιμος χώρος έχει καταφέρει να αναδειχθεί σε διεθνή προορισμό, μετρώντας πάνω από 23.800.000 επισκέψεις στα έξι χρόνια λειτουργίας του (βάσει στοιχείων που παρείχε το ΚΠΙΣΝ). Αποτελώντας ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα που φέρει την υπογραφή του διεθνούς αρχιτέκτονα Renzo Piano, συνεχίζει διαρκώς να εξελίσσεται, να διευρύνει το έργο του, να αγκαλιάζει τον κόσμο και να αγκαλιάζεται από αυτόν. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) το παρέδωσε στην Ελληνική Πολιτεία και τους πολίτες, τον Φεβρουάριο του 2017.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή τους, το ΙΣΝ, αναγνωρίζοντας το πολύπλευρο έργο που προσφέρει το ΚΠΙΣΝ ευρύτερα στην κοινωνία, παραμένει -στο μέτρο πάντα των δυνατοτήτων του- ένας σταθερός και ένθερμος αρωγός του αλλά και υποστηρικτής της σημαντικής προσπάθειας που καταβάλει ο οργανισμός για την ανεύρεση πόρων -πέραν των δωρεών του ΙΣΝ- οι οποίοι θα εξασφαλίσουν την οικονομική του βιωσιμότητα σε βάθος χρόνου. Στο πλαίσιο αυτό, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική η δέσμευση της Ελληνικής Πολιτείας για την αυξημένη οικονομική ενίσχυση τoυ ΚΠΙΣΝ, η οποία θα συμβάλει σημαντικά στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του οργανισμού τα επόμενα χρόνια.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η Ελληνική Πολιτεία αναγνωρίζει την αξία του ΚΠΙΣΝ και αγκαλιάζει κι εκείνη το έργο, και που μέσα και από τη δική της χρηματοδότηση, ο οργανισμός θα συνεχίσει να επιτελεί τον σημαντικό ρόλο του, λειτουργώντας ως ένας εξελισσόμενος, βιώσιμος και καθολικά προσβάσιμος δημόσιος χώρος», αναφέρει ο Πρόεδρος του ΙΣΝ, Ανδρέας Δρακόπουλος. «Με τη συνεργασία αυτή, η έννοια της σύμπραξης του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα ενεργοποιείται εκ νέου στην πράξη, γεγονός που θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα δώσει την ευκαιρία στο ΚΠΙΣΝ να συνεχίσει να αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας αλλά και ξεχωριστό προορισμό για όλους, και να ξεδιπλώσει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητές του ως μια σύγχρονη Αγορά σε συνεχή διάλογο με την ελληνική και διεθνή κοινότητα».

Η νέα δωρεά του ΙΣΝ προς το ΚΠΙΣΝ για την περίοδο Μάρτιος 2023-Φεβρουάριος 2026, θα αξιοποιηθεί, κατά κύριο λόγο, για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων και προγραμματισμού, και θα διατεθεί τμηματικά βάσει των αναγκών που αιτήθηκε ο οργανισμός. Συγκεκριμένα, 10 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο έτος, και από 9 εκατομμύρια ευρώ τα δύο επόμενα έτη. Παράλληλα, το ΙΣΝ προτίθεται να διαθέσει επιπλέον 2 εκατομμύρια ευρώ, που έχουν προϋπολογιστεί στο συνολικό ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι το ΚΠΙΣΝ θα εξασφαλίσει αντίστοιχους οικονομικούς πόρους (matching funds), για σκοπούς συντήρησης των εγκαταστάσεών του.

Υπενθυμίζεται πως από τη σύλληψη της ιδέας έως και για τα επόμενα τρία χρόνια, το ΙΣΝ θα έχει διαθέσει στο ΚΠΙΣΝ συνολικά 641 εκατομμύρια ευρώ ($773 εκατομμύρια). Οι δωρεές αυτές αφορούν κυρίως την κατασκευή του έργου αλλά και την υποστήριξη λειτουργικών εξόδων του οργανισμού, τη διοργάνωση εκδηλώσεων, και την περαιτέρω ενίσχυση του έργου του ΚΠΙΣΝ μέσω επιπλέον προγραμμάτων και υποδομών. Το ΙΣΝ υποστήριξε επίσης έμπρακτα τους δύο οργανισμούς, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) και Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ), για τη μετάβασή τους στο νέο τους «σπίτι».

Ο ρόλος που το ΚΠΙΣΝ έχει διαδραματίσει στην ελληνική κοινωνία είναι πράγματι κομβικός και η επίδρασή του σε κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο είναι αδιαμφισβήτητη. Aποτελεί τον τρίτο στην προτίμηση των ξένων επισκεπτών πολιτιστικό χώρο της Αθήνας, μετά το Μουσείο της Ακρόπολης και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, σύμφωνα με έρευνα του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Η βράβευση του εστιατορίου Delta, το οποίο δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία και αποκλειστική δωρεά του ΙΣΝ, με δύο αστέρια Michelin Guide Athens και ένα αστέρι Green Star for Sustainable Gastronomy, υπογραμμίζει τη διεθνή απήχηση του ΚΠΙΣΝ, και συμπληρώνει την αφοσίωση του συνόλου του έργου στην έννοια της βιωσιμότητας. Επιπλέον ενδεικτικά σημειώνεται, πως από την έναρξη της λειτουργίας του έως σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 6.100 πολιτιστικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, και πάνω από 16.100 αθλητικές δράσεις οι περισσότερες από τις οποίες υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Αναγέννηση & Πρόοδος. Σχεδόν στο σύνολό τους, συγκεκριμένα στο 99,4% οι εκδηλώσεις προσφέρθηκαν με ελεύθερη είσοδο, χάρη στην υποστήριξη του ΙΣΝ. Επίσης, το ΚΠΙΣΝ υποδέχθηκε πάνω από 505.000 μαθητές από όλη τη χώρα, και φιλοξένησε πάνω από 8.650 επισκέψεις σχολείων. Στην ίδια περίοδο, σύναψε συνεργασίες με πάνω από 40 διεθνείς φορείς, συμπεριλαμβανομένου και του Lincoln Center for the Performing Arts στη Νέα Υόρκη, μέσω του Stavros Niarchos Foundation-Lincoln Center (SNF-LC) Agora Initiative. Στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης, το ΚΠΙΣΝ είναι το πρώτο πολιτιστικό έργο μεγάλης κλίμακας με πιστοποίηση LEED Platinum στην Ευρώπη, ενώ το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος αποτελεί τον μεγαλύτερο δημόσιο μεσογειακό κήπο στον κόσμο.

Το ΙΣΝ επιστρέφει ενεργά στο ΚΠΙΣΝ μια φορά τον χρόνο -κάθε καλοκαίρι- μέσω της διοργάνωσης του SNF Nostos, της ανοιχτής προς όλους εκδήλωσης, που φέτος μέσα από συζητήσεις, διαδραστικές εγκαταστάσεις, αθλητισμό και τέχνες, θα είναι αφιερωμένη στην Ψυχική Υγεία. Στο SNF Nostos Conference 2023, το ΙΣΝ έχει την τιμή και τη χαρά να υποδεχθεί τον Πρόεδρο Barack Οbama, ο οποίος θα συζητήσει τους τρόπους ενίσχυσης της δημοκρατικής κουλτούρας και τη σημασία στήριξης της επόμενης γενιάς ηγετών μαζί με τον Πρόεδρο του ΙΣΝ, Ανδρέα Δρακόπουλο.

Σε όλο τον κόσμο, αναδεικνύεται η πολύ σημαντική ανάγκη για την ύπαρξη δημόσιων χώρων στους οποίους οι άνθρωποι θα βρίσκονται, θα συνομιλούν, θα εκφράζουν τις απόψεις τους, θα περνούν ευχάριστα και ποιοτικά τον χρόνο τους και θα διασκεδάζουν. Ελπίζουμε πως το ΚΠΙΣΝ θα είναι σταθερά το υπόδειγμα αυτών των δημόσιων χώρων για πολλά χρόνια ακόμα.