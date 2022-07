Γιατί κρίθηκε αναγκαία η μετεξέλιξη του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων. Η δημιουργία της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων και οι βασικές της διαφορές έναντι του «προκατόχου» της. Το κρίσιμο χρονοδιάγραμμα των επόμενων 12-18 μηνών.

«Σάρκα και οστά» παίρνει η μετεξέλιξη του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, ενός οργανισμού που ιδρύθηκε το 1966 με γνώμονα τη στήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας, αλλά δεν είχε μεταρρυθμιστεί από το 1988.

Με στόχο να καταστεί ο πιο αξιόπιστος αλλά και έμπιστος συνεργάτης κάθε ελληνικής εξαγωγικής επιχείρησης, η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων (Export Credit Greece) έρχεται να αντικαταστήσει τον ΟΑΕΠ με βασικό όραμα να στηρίξει την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας παρέχοντάς της πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.

Η νέα εταιρεία θα μπορεί να υποστηρίξει σε ορίζοντα πενταετίας εξαγωγές ύψους 8,7 δισ. ευρώ, δημιουργώντας παραγόμενο προϊόν 21,6 δισ. ευρώ και προστιθέμενη αξία 8,1 δισ. ευρώ στο ελληνικό ΑΕΠ, συντηρώντας περί τις 50.000 θέσεις εργασίας σε ετήσια βάση.

Η βασική της αποστολή

«Αποστολή της Export Credit Greece είναι να γίνει ο απόλυτος ηγέτης στην κατεύθυνση παροχής έμπρακτης υποστήριξης των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, προκειμένου να μπορούν να επιτυγχάνουν τους στρατηγικούς τους στόχους με απώτερο στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας», δήλωσε χθες κατά την επίσημη παρουσίαση στο υπουργείο Εξωτερικών της νέας ταυτότητας της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων ο Διευθύνων Σύμβουλός της, Γρηγόρης Σταματόπουλος.

«Θέλουμε να γίνει μια σύγχρονη, αξιόπιστη και ανταγωνιστική υπηρεσία που θα παρέχει διευκολύνσεις στις εξαγωγικές επιχειρήσεις», εξηγώντας πως για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος θα πρέπει «να αναπτύξουμε τον χαρακτήρα και το DNA της Export Credit Greece ως το brand που κατανοεί καλύτερα την απαιτούμενη ασφάλεια που χρειάζονται οι ελληνικές επιχειρήσεις για να μπορούν να είναι ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο».

Θέλουμε, συνέχισε ο ίδιος, «να δημιουργήσει αίσθημα ασφάλεια και εμπιστοσύνης, ώστε να καταστεί ένας καινοτόμος συνεργάτης, ένας ψηφιακός και συμβουλευτικός συνεργάτης των εξαγωγικών επιχειρήσεων, διαφανής και σαφής για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει».

Τα νέα προϊόντα

Όπως αποκάλυψε ο κ. Σταματόπουλος, τα νέα προϊόντα της Export Credit Greece αναμένεται να είναι διαθέσιμα στην αγορά μεταξύ του τρίτου και του τέταρτου τριμήνου του 2022, σε άμεση συνάρτηση πάντα με τις τρέχουσες συνθήκες.

Νωρίτερα, παρουσιάζοντας τα προϊόντα της νεοσύστατης εταιρείας ο υφυπουργός Εξωτερικών για την οικονομική διπλωματία και εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης, αναφέρθηκε στην ασφάλιση πιστώσεων στον εξαγωγέα (Supplier's Credit Policy), την ασφάλιση πιστώσεων στον αγοραστή (Buyer's Credit Policy), την ασφάλιση πολιτικών κινδύνων (Political Risk Insurance PRI), τα εγγυητικά ομόλογα (Surety bonds), την οικονομική εγγύηση κεφαλαίου κίνησης (Working Capital Financial Guarantees), την οικονομική εγγύηση επενδύσεων (Financial Guarantees on Investments), τη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση πιστώσεων (Short term Credit Policy), καθώς και σε υπηρεσίες factoring και forfaiting.

Σύμφωνα με τον κ. Φραγκογιάννη, η εταιρεία εκσυγχρονίζεται με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά και απαντώντας στις απαιτήσεις της αγοράς, με όραμα την Ελλάδα της εξωστρέφειας. «Ο ρόλος της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς εκείνες έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη την ασφάλιση έναντι κινδύνων των εξαγωγικών πιστώσεων.

Θα λειτουργεί σαν one stop shop – Τα οφέλη

Όπως εξήγησε ο κ. Φραγκογιάννης, η Export Credit Greece θα λειτουργεί ως one stop shop για τη δραστηριότητα των εξαγωγικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, παρέχοντας ασφαλιστική κάλυψη με πολλαπλά οφέλη τόσο για τους εξαγωγείς όσο και τους αγοραστές.

Η νεοσύστατη εταιρεία έχει ίδια κεφάλαια, δεν επιχορηγείται από το κράτος και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, διασφαλίζοντας πάντα κάλυψη στην αντασφάλιση. Μάλιστα θα έχει δυνατότητα ίδρυσης θυγατρικών εταιρειών, κάτι που δεν είχε το προκάτοχο σχήμα, ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων.

Τα πλεονεκτήματα της νέας υπηρεσίας έναντι του προηγούμενου οργανισμού παρουσίασε ο γενικός γραμματέας διεθνών οικονομικών σχέσεων και εξωστρέφειας του υπουργείου Εξωτερικών, Γιάννης Σμυρλής. Όπως τόνισε, ο ΟΑΕΠ είχε ανεπάρκειες και για αυτό έπρεπε να μεταρρυθμιστεί. Διέθετε περιορισμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, χαρακτηριζόταν από ανεπάρκεια ψηφιακών εργαλείων, ενώ ταυτόχρονα έπρεπε να εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Υπό το πρίσμα αυτό πραγματοποιήθηκε μια ριζική αναδιάρθρωση του εθνικού φορέα εξαγωγικών πιστώσεων, με την Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων να διαδέχεται τον ΟΑΕΠ μετά την ψήφιση στη Βουλή του σχετικού νομοσχεδίου στα τέλη του περασμένου Μαρτίου.

«Με νέο επιχειρηματικό μοντέλο, η Export Credit Greece διευρύνει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της και θα είναι σε θέση να συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα προς Τρίτες χώρες με στόχο την προώθηση των ελληνικών προϊόντων», εξήγησε ο κ. Σμυρλής, χαρακτηρίζοντας κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης τη στήριξη των εξαγωγέων.

«Η ανάγκη ενίσχυσης των εξαγωγών είναι απολύτως αυταπόδεικτη και αυτή την εντολή έχουμε λάβει από τον πρωθυπουργό» σημείωσε, κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας. «Πιστεύουμε στα ελληνικά προϊόντα, πιστεύουμε στο έμψυχο δυναμικό, στον Έλληνα βιομήχανο, στον Έλληνα βιοτέχνη, στον Έλληνα και στην Ελληνίδα επιχειρηματία. Πιστεύουμε στην ευρηματικότητα, στην επάρκεια, στον επαγγελματισμό τους», τόνισε για να προσθέσει πως «οι εμπορικές συνεργασίες και οι γέφυρες που ανοίγονται με τις εξαγωγές, δημιουργούν κατανοήσεις και προσεγγίσεις ανάμεσα στα κράτη και φέρνουν σε στενότερη επαφή τις κοινωνίες, απομακρύνοντας τριβές και παρανοήσεις».

Τα επόμενα βήματα

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Export Credit Greece, η νέα εποχή για τις εξαγωγικές πιστώσεις στην Ελλάδα θα ξετυλιχθεί σε ένα χρονοδιάγραμμα 12-18 μηνών, ενώ τα επόμενα βήματα της μεταρρύθμισης προβλέπουν, πέρα από τα νέα προϊόντα στην αγορά για τους εξαγωγείς, την ανάπτυξη νέων πληροφοριακών συστημάτων, προσλήψεις με στόχο την κάλυψη οργανικών θέσεων της εταιρείας, καθώς και πωλήσεις από πόρτα σε πόρτα σε όλες τις επιχειρήσεις.

Στη σκιά, μάλιστα, του πολέμου, ο κ. Σταματόπουλος αποκάλυψε πως η υπηρεσία δεν έχει μεγάλη έκθεση στη Ρωσία και την Ουκρανία. «Ό,τι έκθεση είχαμε, την καλύψαμε, έχουν πληρωθεί τα τιμολόγια», εξήγησε.

Το παράδειγμα της εταιρείας ΜΕΓΑ

Εκπροσωπώντας την πλευρά της επιχειρηματικότητας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΜΕΓΑ, Κωνσταντίνος Βιτουλαδίτης, χαρακτήρισε «ταξίδι στο αύριο κάθε εξαγωγική προσπάθεια μιας εταιρείας». Για τον επικεφαλής μιας από τις κορυφαίες εταιρείες προσωπικής υγιεινής σε ολόκληρη την Ευρώπη, «στο μέτωπο των ελληνικών εξαγωγών πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά, αφού τα προηγούμενα χρόνια όχι μόνο κυμαίνονταν σε χαμηλά επίπεδα, αλλά κάποια στιγμή μάλιστα είχαν φτάσει στο ένα τρίτο των εισαγωγών». «Η ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων ήταν μια καινοτομία για την Ελλάδα, ενώ πλέον η νέα εταιρεία θα έχει μεγάλη σημασία για την αύξησή τους», τόνισε.

«Σαν εταιρεία ανοίξαμε την πόρτα των εξαγωγών στην αρχή της οικονομικής κρίσης. Μετά από μια δεκαετία, τις διπλασιάσαμε. Σήμερα οι εξαγωγές της ΜΕΓΑ ξεπερνούν τα 110 εκατ. ευρώ», αποκάλυψε ο κ. Βιτουλιδάκης, σπεύδοντας να επισημάνει πως «σε όλη αυτή την προσπάθεια είχαμε πάντα στο πλάι μας τον ΟΑΕΠ. Καταφέραμε να βρούμε αμεσότητα στην Ελλάδα της αβεβαιότητας…».