Ουκρανία και Μολδαβία πατάνε «γκάζι» για την ένταξή τους στην ΕΕ

«Για την Ουκρανία, η ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική εγγύηση ασφάλειας. Καμία υποψήφια χώρα δεν έχει υλοποιήσει τόσο εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις ενώ βρίσκεται σε πόλεμο. Και αυτό δείχνει τη μοναδική αφοσίωση της Ουκρανίας στην ένταξή της», δήλωσε η Κάγια Κάλας, Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής κατά την παρουσίαση της Έκθεσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την Ετήσια Έκθεση για τη Διεύρυνση της ΕΕ, παρουσιάζοντας μια συνολική εκτίμηση της προόδου που σημείωσαν τα κράτη που βρίσκονται σε ενταξιακή διαδικασία στην ΕΕ. Σύμφωνα με την Έκθεση, η Ουκρανία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην πορεία της προς την ένταξη στην ΕΕ, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία τη διαδικασία αξιολόγησης και προχωρήσει σε βασικές μεταρρυθμίσεις.

Όπως αποτυπώθηκε στην Έκθεση, η Ουκρανία έχει υιοθετήσει χάρτες πορείας για το κράτος δικαίου, τη δημόσια διοίκηση και τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, καθώς και ένα σχέδιο δράσης για τις εθνικές μειονότητες, το οποίο η Επιτροπή αξιολόγησε θετικά. Η Ουκρανία έχει εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για το άνοιγμα εννέα ομάδων, όπως αυτές που ορίζονται για τις εξωτερικές σχέσεις και την εσωτερική αγορά, ωστόσο πρέπει να προχωρήσει στο άνοιγμα των υπόλοιπων τριών ομάδων και καταβάλλει προσπάθειες ώστε το Συμβούλιο να είναι σε θέση να προχωρήσει στο άνοιγμα όλων των ομάδων πριν από το τέλος του έτους. Η ουκρανική κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι στόχος της είναι να ολοκληρώσει προσωρινά τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις έως το τέλος του 2028. Η Επιτροπή δεσμεύεται να υποστηρίξει αυτόν τον φιλόδοξο στόχο, αλλά θεωρεί ότι, για να επιτευχθεί, απαιτείται επιτάχυνση του ρυθμού των μεταρρυθμίσεων, ιδίως όσον αφορά τα θεμελιώδη ζητήματα, και συγκεκριμένα το κράτος δικαίου.

Η έκθεση αναφέρεται στην «επιτάχυνση του ρυθμού των μεταρρυθμίσεων» που πρέπει να γίνουν, καθώς όπως αναφέρεται στην Έκθεση, «οι πρόσφατες αρνητικές τάσεις, κυρίως η αυξημένη πίεση επί των υπηρεσιών για την καταπολέμηση της διαφθοράς και επί της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να αντιστραφεί με αποφασιστικό τρόπο».

Η Μολδαβία έχει προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς στην πορεία της προς την ένταξη και έχει εμβαθύνει σημαντικά τη συνεργασία της με την ΕΕ, «παρά τις συνεχείς υβριδικές απειλές και τις προσπάθειες αποσταθεροποίησης της χώρας», όπως αναφέρει η Έκθεση. Σύμφωνα με την κ. Κάλας, «η Μολδαβία έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη πρόοδο σε ένα έτος από όλες τις υποψήφιες χώρες».

Όπως τόνισε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, «οι εκλογές της Μολδαβίας τον Οκτώβριο έδειξαν ένα ξεκάθαρο "ναι" στο ευρωπαϊκό μέλλον και η χώρα συνεχίζει να εφαρμόζει σημαντικές μεταρρυθμίσεις». Στη χώρα της Μολδαβίας αναφέρθηκε και η Ευρωπαία Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κοζ, λέγοντας πως «είμαστε πιο αποφασιστικοί στην υποστήριξη ορισμένων υποψηφίων, προκειμένου να προστατέψουν το δημοκρατικό τους χώρο και να αποκρούσουν ξένες παρεμβάσεις και παραπληροφόρηση, όπως στη Μολδαβία».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ