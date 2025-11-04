Παρουσιάστηκαν τα Πολιτιστικά Masterplans για Λέσβο, Χίο, Σάμο, Λήμνο και Ικαρία

Τα Πολιτιστικά Masterplans για τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Λέσβος, Χίος, Σάμος, Λήμνος και Ικαρία, ένα καινοτόμο έργο στρατηγικού σχεδιασμού του Υπουργείου Πολιτισμού, που υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, παρουσιάστηκαν σήμερα, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λέσβου.

Μέσα από επιτόπιες έρευνες, ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις και συμμετοχικά εργαστήρια, που πραγματοποίησαν ερευνητές από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αναδεικνύεται στα Πολιτιστικά Masterplans η πολιτιστική φυσιογνωμία κάθε πόλης ή νησιού και προτείνονται στρατηγικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και τη συνεργασία.

Ο παρών στην εκδήλωση υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσονας Φωτήλας, δήλωσε: «Με τη σημερινή παρουσίαση στη Λέσβο ολοκληρώνεται ένας ακόμη κρίκος στην αλυσίδα του Εθνικού Σχεδίου Πολιτιστικής Ανάπτυξης. Από την Κομοτηνή και τη Θράκη, στη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα, και τώρα στο Βόρειο Αιγαίο, διαμορφώνεται σταδιακά ένας νέος πολιτιστικός χάρτης της χώρας. Ένας χάρτης που δεν περιορίζεται στα μνημεία, αλλά επεκτείνεται στους ανθρώπους, στις κοινότητες, στη σύγχρονη δημιουργία και στη βιώσιμη προοπτική κάθε τόπου. Το Βόρειο Αιγαίο μπορεί και πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα για το πως η πολιτιστική πολιτική μπορεί να λειτουργήσει αποκεντρωμένα, συμμετοχικά και με όραμα».

Ο Αθανάσιος Καλογερέσης, αναπληρωτής καθηγητής του ΑΠΘ και επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, μίλησε στην εκδήλωση για τον ρόλο τού πολιτισμού στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη και έκανε μια εισαγωγή στη μεθοδολογία του έργου και τα γενικά του ευρήματα.

Ο Νικόλας Καραχάλης, επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου τόνισε ότι η νησιωτικότητα ενισχύει τη μοναδικότητα της πολιτιστικής δημιουργίας, καθώς κάθε νησί αποτελεί φορέα ιδιαίτερης ταυτότητας και έμπνευσης.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Μητροπολίτης Μυτιλήνης Ιάκωβος, ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Βορείου Αιγαίου Μιχάλης Δήσσος, ο δήμαρχος Μυτιλήνης Παναγιώτης Χριστόφας, η αντιδήμαρχος Τουριστικής Ανάπτυξης και Πρασίνου Δυτικής Λέσβου Αφροδίτη Βατή, η αντιδήμαρχος Πρόνοιας και Πολιτισμού Χίου Αναστασία Γαλάνη, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Λήμνου Δημήτρης Μπουλώτης, η αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ανατολικής Σάμου Μαρία Κονδύλη- Πανουράκη και ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Δημήτρης Παπαγεωργίου.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα Masterplans από τις ερευνητικές ομάδες, αναδεικνύοντας τη μοναδικότητα κάθε νησιού και προτείνοντας στρατηγικές για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια των νησιών.