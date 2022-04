Watt+Volt: Το πρόγραμμα zerO αναδείχθηκε «Προϊόν της Χρονιάς»

Η WATT+VOLT συνεχίζει να κατοχυρώνει τον τίτλο της ως ο πιο καινοτόμος πάροχος ενέργειας, κατακτώντας σταθερά διακρίσεις υψηλού κύρους.

Η WATT+VOLT, κατέκτησε στη χθεσινή απονομή των βραβείων “Product of the Year”, τον παγκόσμιο, καταξιωμένο θεσμό της Direction Business Network, το βραβείο “Προϊόν της Χρονιάς” στην κατηγορία “Πρόγραμμα Ηλεκτρικής Ενέργειας” με το zerO, το πρωτοποριακό πρόγραμμα που μηδενίζει τη ρήτρα αναπροσαρμογής!

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετικό δελτίο Τύπου, με τη διάκρισή της αυτή, η WATT+VOLT απέδειξε έμπρακτα, για ακόμη μία φορά, τη δέσμευσή της στην καινοτομία αλλά και την ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης που έχει καλλιεργήσει με το καταναλωτικό κοινό.

Το βραβείο «Προϊόν της Χρονιάς», αποτελεί τον μεγαλύτερο και σημαντικότερο θεσμό διεθνώς στην ανάδειξη της καινοτομίας καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών και στοχεύει στην προώθηση και την επιβράβευσή τους. Τα κορυφαία προϊόντα της χρονιάς προκύπτουν μετά από ψηφοφορία των καταναλωτών στο πλαίσιο μιας αντιπροσωπευτικής έρευνας αγοράς της εξειδικευμένης εταιρείας ερευνών IRI Ελλάδας (ανεξάρτητη καταναλωτική έρευνα σε δείγμα 3.200 καταναλωτών στην Ελλάδα).

Το δελτίο αναφέρει ακόμα πως το πρόγραμμα zerO βρέθηκε δικαίως στην κορυφή, καθώς για την περίοδο που διανύουμε αποτελεί την πιο διάφανη λύση για το σπίτι και την επιχείρηση ενώ λανσαρίστηκε τον Ιούνιο του 2021, 5 μήνες πριν την έναρξη της ενεργειακής κρίσης.

