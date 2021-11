Τι σηματοδοτεί η στροφή των εταιρειών στην κυκλική οικονομία - Ο «κατάλογος» των δράσεων

Στην οικοδόμηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων, με κεντρικούς άξονες την πράσινη ανάπτυξη και τη στήριξη της κυκλικής οικονομίας, στρέφονται ολοένα και περισσότερες εταιρείες, αντιλαμβανόμενες τις ανάγκες της εποχής για οικονομίες που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ενισχύουν τις «πράσινες» επενδύσεις.

Αναγνωρίζοντας το οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος που προσφέρουν η μείωση των απορριμμάτων και η αξία της ανακύκλωσης, ηγέτιδες εταιρείες αναπτύσσουν προγράμματα ενίσχυσης της κυκλικής οικονομίας, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη.

Everest, Coca Cola, ΑΒ Βασιλόπουλος και Henkel Hellas είναι μερικές μόνο από τις εταιρείες που υιοθετούν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και αναπτύσσουν δράσεις ενίσχυσης της ανακύκλωσης και μείωσης των απορριμμάτων.

Coca-Cola: Πρόγραμμα ανακύκλωσης στην καφεστίαση σε Μαβίλη - Πανόρμου

Μετρώντας ήδη τρία χρόνια ζωής, η πλατφόρμα Zero Waste Future - που ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη - ενδυναμώνει την παρουσία της στην Αθήνα και μετά το Γκάζι, οδεύει στην περιοχή που ξεκινά από την πλατεία Μαβίλη και φτάνει στο τέλος της οδού Πανόρμου. Μέσω της εν λόγω πρωτοβουλίας, η Coca-Cola έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει πολίτες και επιχειρήσεις, ώστε να αυξηθούν τα ποσοστά ανακύκλωσης.

Το πρόγραμμα Zero Waste Future παρέχει κίνητρα σε πολίτες και επιχειρήσεις, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτό, ενώ αρωγοί στην προσπάθεια της εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων, η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα τοποθετηθούν στην περιοχή Μαβίλη - Πανόρμου ειδικοί κάδοι τεσσάρων χωριστών ρευμάτων για την απόρριψη πλαστικών μπουκαλιών (PET), χάρτινων, μεταλλικών και άλλων πλαστικών υλικών και συσκευασιών, με στόχο την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης. Η αποκομιδή θα γίνεται καθημερινά από τις υπηρεσίες αποκομιδής του Δήμου, με τα διαχωρισμένα υλικά να συνεχίζουν τον δρόμο τους μέσω του συστήματος των μπλε κάδων μέχρι και το τελικό στάδιο της ανακύκλωσης.

Παράλληλα, οι τοπικές επιχειρήσεις καφεστίασης και φιλοξενίας θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα και να εκπαιδευτούν δωρεάν σε θέματα υπεύθυνης διαχείρισης απορριμμάτων, μέσα από digital sessions και διάθεση ειδικού εξοπλισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, θα τοποθετηθούν ειδικοί κάδοι συλλογής αποβλήτων κουζίνας στο εσωτερικό των επιχειρήσεων εστίασης για την αρχική συλλογή των αποβλήτων. Τα οργανικά απόβλητα θα τοποθετούνται στους καφέ κάδους της περιοχής και η αποκομιδή τους θα γίνεται από τον Δήμο Αθηναίων.

Επιπλέον, από τις αρχές Δεκεμβρίου και για περίπου έξι μήνες, οι κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων, θα έχουν την ευκαιρία να εντοπίσουν το «πράσινο» όχημα της κοινωνικής πλατφόρμας Zero Waste Future, το οποίο θα κάνει τετράωρες στάσεις για ενημέρωση των πολιτών μέχρι και τον Ιούλιο. Το όχημα θα έχει προσαρμοσμένο ψηφιακό μηχανισμό ζύγισης, με τους πολίτες να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα να ζυγίσουν τα ανακυκλώσιμα υλικά τους. Με βάση πάντα τις ποσότητες που ανακυκλώνουν, οι πολίτες θα συγκεντρώνουν «πράσινους» πόντους, τους οποίους θα μπορούν στη συνέχεια να εξαργυρώσουν σε επιχειρήσεις που συνεργάζονται με το πρόγραμμα. Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις θα προσφέρουν εκπτωτικά κουπόνια για τους πολίτες, με την έκπτωση να φτάνει στο 5-10%.

Στην περιοχή που ξεκινά από την πλατεία Μαβίλη και φτάνει στο τέλος της οδού Πανόρμου, υπάρχουν περί τις 200 επιχειρήσεις, με την Coca Cola και τον Δήμο Αθηναίων να προσδοκούν πως από αυτές, οι 100-150 θα επιδιώξουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Zero Waste Future.

Ως προς τα οφέλη της πρωτοβουλίας, τα κυριότερα συνοψίζονται ως εξής: Το πρόγραμμα στοχεύει σε αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης στην πλατεία Μαβίλη - Πανόρμου, σε ποσοστό 15% επιπλέον από το επίπεδο που θα είναι πριν την έναρξη της δράσης, καθιστώντας τη συγκεκριμένη περιοχή σε role model για την Αθήνα, αλλά και για ολόκληρη τη χώρα. Να σημειωθεί εδώ πως το γενικό επίπεδο ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων εκτιμάται σε περίπου 20% (στοιχεία 2018), αν και δεν είναι ισότιμα κατανεμημένο σε όλες τις περιοχές. Παράλληλα, μεγάλο αναμένεται το οικονομικό όφελος και για τον Δήμο Αθηναίων, καθώς θα μειωθούν τα απόβλητα που οδηγούνται για ταφή, ενώ σημαντική κρίνεται η δημιουργία ενός «πράσινου δικτύου» μεταξύ Δήμου, επιχειρηματιών και κατοίκων, με στόχο την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευσή τους σε θέματα ανακύκλωσης.

Η πλατφόρμα κοινωνικής προσφοράς Zero Waste Future ξεκίνησε πιλοτικά το 2018 στην πόλη της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια, το 2019 επεκτάθηκε σε εννέα ελληνικές παραλίες και 27 beach bar. Την ίδια χρονιά, το πρόγραμμα πήρε σάρκα και οστά στον 37ο Αυθεντικό Μαραθώνιο, σημειώνοντας μια αύξηση 55% στα ανακυκλώσιμα υλικά έναντι του 2018. Το πρόγραμμα επεκτάθηκε πλέον και στον αστικό χώρο με στόχο να βοηθήσει σημεία και γειτονιές της Αθήνας να υιοθετήσουν στην πράξη τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας, της Πρόληψης και της Ανακύκλωσης.

Μέσα σε τρία χρόνια, η πλατφόρμα έχει επεκταθεί σε 24 περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Ήδη, πάνω από 1.000 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών έχουν συλλεχθεί, περισσότεροι από 1 εκατομμύριο πολίτες έχουν ενημερωθεί και ευαισθητοποιηθεί και 400 επιχειρήσεις καφεστίασης έχουν εγγραφεί στο πρόγραμμα για να αποτελέσουν μέλη του 1ου Zero Waste Future Δικτύου στη χώρα μας.

Polygreen και everest κάνουν μαζί πράξη την κυκλική οικονομία

Η Polygreen και τα everest ενώνουν τις δυνάμεις τους και ξεκινούν το Just Go Zero Coffee. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας με πρωταγωνιστή τον καφέ, που περιλαμβάνει την πλήρη ανακύκλωση και αξιοποίηση των υπολειμμάτων του.

Μέσα από το Just Go Zero Coffee, ο καφές ακολουθεί μια εντελώς κυκλική διαδρομή. Αρχικά η Polygreen συλλέγει τα υπολείμματα καφέ που δημιουργούνται σε καταστήματα Everest και στη συνέχεια τα μεταφέρει στις μονάδες επεξεργασίας της στα Μέγαρα Αττικής, όπου κομποστοποιούνται και μετατρέπονται σε βελτιωτικό για το έδαφος, που προσφέρεται σε παραγωγούς της περιοχής. Παράλληλα, ένα μέρος της ποσότητας μετατρέπεται σε πρώτη ύλη από την οποία παράγονται χρηστικά αντικείμενα για τα καταστήματα everest από την εταιρία Phee.

Στόχος του προγράμματος είναι ο μηδενισμός των αποβλήτων του καφέ μέσα από μια πλήρως κυκλική διαχείριση, αλλά και η ενθάρρυνση ακόμα περισσότερων επιχειρήσεων του κλάδου να εντάξουν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας στη λειτουργία τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεκάδες χιλιάδες τόνοι υπολειμμάτων καφέ παράγονται κάθε χρόνο στη χώρα μας, καθένας από τους οποίους απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα 340 κυβικά μέτρα μεθάνιο, έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που συντελούν στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

Κοινή δράση ΑΒ Βασιλόπουλος - WWF Ελλάς για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων

Η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεργάζεται με το WWF Ελλάς στη μάχη κατά της σπατάλης τροφίμων, ενώ έχει δεσμευτεί για τη μείωση του δικού της αποτυπώματος κατά 50% μέχρι το 2025.

Ειδικότερα, η ΑΒ Βασιλόπουλος με την υποστήριξη του WWF Ελλάς: • αλλάζει τις εσωτερικές της διαδικασίες για τον μεγαλύτερο περιορισμό των απωλειών στα καταστήματα και τις αποθήκες της. Συγκεκριμένα, η εταιρεία στοχεύει να εντοπίσει ανά τμήμα τις απώλειες, ώστε συντονισμένα στη συνέχεια να προβεί στις απαραίτητες μεταβολές και να τις περιορίσει. • δίνει ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στη δωρεά ποιοτικών και απολύτως ασφαλών τροφίμων • συνεργάζεται με τους προμηθευτές της παρέχοντάς τους πρακτική πληροφόρηση για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν κι εκείνοι να μειώσουν τις απώλειες στην αγροτική παραγωγή και τη μεταποίηση • ενημερώνει με υπευθυνότητα τους πελάτες της, αναπτύσσοντας χρηστικά εργαλεία που θα βοηθήσουν τους πολίτες στην αποτελεσματική μείωση της σπατάλης τροφίμων εντός του οικιακού τομέα.

Με σκοπό, μάλιστα, τη διερεύνηση και την αξιολόγηση της σπατάλης τροφίμων σε όλη την εφοδιαστική της αλυσίδα και σε κάθε στάδιο της παραγωγής, από το αγρόκτημα έως το πιάτο, η ΑΒ Βασιλόπουλος σε συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο διενήργησαν έρευνα, τα ευρήματα της οποίας είναι αποκαλυπτικά… Πάνω από 1.000.000 τόνους τροφίμων πετούν κάθε χρόνο τα ελληνικά νοικοκυριά, τα μισά εκ των οποίων θα μπορούσαν με ασφάλεια να καταναλωθούν και όχι να καταλήξουν στα σκουπίδια!

Σύμφωνα με την έρευνα, η σπατάλη τροφίμων στον οικιακό τομέα ξεπερνά το 50% της συνολικής σπατάλης και κάθε πολίτης στην Ελλάδα, πετά κάθε χρόνο 98,2 κιλά τροφίμων από το νοικοκυριό του, ενώ για μια τετραμελή οικογένεια, το νούμερο αυτό αγγίζει τα 392,8 κιλά τροφίμων ετησίως. Παράλληλα, η σπατάλη τροφίμων προκαλεί ανυπολόγιστη σπατάλη φυσικών πόρων, οι οποίοι διατίθενται για την παραγωγή τροφίμων που τελικά δεν καταναλώνονται.

Η έρευνα διενεργήθηκε σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα της ΑΒ Βασιλόπουλος και ολοκληρώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Σε αυτή συμμετείχαν 772 νοικοκυριά, στα οποία μελετήθηκαν εξαντλητικά οι ποσότητες τροφίμων που καταλήγουν ως απόβλητα.

Πρόγραμμα αειφορίας από τον τομέα απορρυπαντικών και προϊόντων οικιακής φροντίδας της Henkel Hellas

Πριν από μερικούς μήνες ο τομέας απορρυπαντικών και προϊόντων οικιακής φροντίδας της Henkel Hellas παρουσίασε ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αειφορίας, το οποίο εφαρμόζει την ευρύτερη παγκόσμια στρατηγική της Henkel, για μια ολιστική προσέγγιση γύρω από το περιβάλλον και την κοινωνία, με καινοτομίες που εστιάζουν στη βιωσιμότητα.

Ειδικότερα, δεσμεύεται μέχρι το 2025:

- Όλες οι συσκευασίες να είναι 100% ανακυκλώσιμες

- Το 70% του όγκου των προϊόντων με πλαστική συσκευασία να αποτελείται τουλάχιστον από 25% ανακυκλωμένο πλαστικό

- Να αποσυμφορήσει 100 υδάτινους πόρους της Ελλάδας από απορρίμματα και πλαστικό

- Να μετατρέψει περισσότερους από 5 τόνους πλαστικού σε επαναχρησιμοποιούμενα αντικείμενα μέσα από το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας

- Να συμβάλει στην περιβαλλοντική εκπαίδευση περισσότερων από 10.000 μαθητών μέσω του προγράμματος «Henkel Sustainability Ambassadors»

- Να προωθήσει την αξία της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας στις τοπικές κοινωνίες, σε συνεργασία με Δήμους και υλοποιώντας προγράμματα με την Ακαδημαϊκή κοινότητα.