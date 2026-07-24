Θεοδωρικάκος: «Η Δημοκρατία απαιτεί ευθύνη και τη συμμετοχή όλων»

Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε δήλωση.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία έχει ταυτιστεί με την πιο μακρά περίοδο πολιτικής σταθερότητας, κοινωνικής και οικονομικής προόδου που έχει γνωρίσει η πατρίδα μας.

Ως συλλογική κατάκτηση πλέον, προϋποθέτει και απαιτεί τη συμμετοχή όλων και στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις. Γι' αυτό η Δημοκρατία απαιτεί ευθύνη, μακριά από τον τοξικό και διχαστικό λόγο, μακριά από τη δημαγωγία και όλα όσα οδηγούν στη ρήξη της κοινωνικής συνοχής.

Η εμπέδωσή της στους νέους ανθρώπους συνδέεται με τη σταθερή στήριξη στις αξίες του πατριωτισμού, της ελευθερίας, της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης. Αλλά και με το συνεχές δημιουργικό έργο σε όλους τους τομείς του κράτους και της οικονομίας, ώστε οι δυνατότητες προόδου και κοινωνικής ανέλιξης να αφορούν τους πολλούς, μειώνοντας τις μεγάλες ανισότητες.

Αυτός είναι ο δρόμος για να αναγεννηθεί η σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στην ελληνική κοινωνία και στο πολιτικό σύστημα και να μπορέσει η πατρίδα μας να προχωρήσει μπροστά με νέες κατακτήσεις».

