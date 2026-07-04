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Δένδιας: Οι ελληνοαμερικανικοί δεσμοί είναι ισχυροί

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Δένδιας: Οι ελληνοαμερικανικοί δεσμοί είναι ισχυροί
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Θερμές ευχές στην Κυβέρνηση και τον λαό των ΗΠΑ για τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, αναφέρει ο υπ. Άμυνας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, σχετικά με τα 250 χρόνια από την Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, σημειώνει:

«Θερμές ευχές στην Κυβέρνηση και τον λαό των ΗΠΑ για τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας. Οι ελληνοαμερικανικοί δεσμοί είναι ισχυροί, θεμελιωμένοι στους αγώνες των κρατών μας για την Ελευθερία και τη διαχρονική προσήλωσή μας σε κοινές αξίες, με συνδετικό κρίκο την ακμάζουσα ελληνική ομογένεια».

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tags:
Νίκος Δένδιας
Υπουργείο Άμυνας
ΗΠΑ
Ελλάδα
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