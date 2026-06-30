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Πέντε συλλήψεις για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

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Πέντε συλλήψεις για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα
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Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στην περιοχή, καθώς άρθηκαν οι εκτροπές που είχαν εφαρμοστεί, λόγω του περιστατικού.

Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι πέντε προσαγωγές που είχαν γίνει νωρίτερα για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του Ποινικού Κώδικα, που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις.

Τέλος, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στην περιοχή, καθώς άρθηκαν οι εκτροπές που είχαν εφαρμοστεί, λόγω του περιστατικού.

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tags:
Σύλληψη
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
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