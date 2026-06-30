Πυρκαγιά στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας - Μήνυμα 112 για απομάκρυνση πολιτών

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 91 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 30 οχήματα.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 17.00 σε αγροτοδασική έκταση και χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε κυρίως εντός αγροτικής έκτασης, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ λόγω της δύσκολης κατάστασης, εξαιτίας των ανέμων, εκδόθηκαν και δύο μηνύματα από το 112, ένα για ετοιμότητα των πολιτών και ένα δεύτερο για απομάκρυνση από τις περιοχές Φιλοθέη, Θυμαριώνα και Ξυλοκέριζα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 91 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 30 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή ενημέρωση από drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας, έχει μεταβεί στο σημείο της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων που την προκάλεσαν.