Στο 60% οι πληρότητες της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Θεσσαλονίκης με τις Σποράδες

Oι κρατήσεις, που ξεκίνησαν το τελευταίο δεκαήμερο, παρουσιάζουν σταθερά ανοδική πορεία, με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να καταγράφεται για αναχωρήσεις μετά τα μέσα Ιουλίου.

Με θετικά μηνύματα για τη φετινή τουριστική περίοδο και αυξανόμενο ενδιαφέρον από τους ταξιδιώτες της Βόρειας Ελλάδας και των Βαλκανίων, ξεκινά την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης – Σποράδων (Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος), με τις πληρότητες στα πρώτα δρομολόγια να «αγγίζουν» ήδη το 60% -και στα οχήματα το 50%.

Τα παραπάνω στοιχεία έδωσε, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο ναυτιλιακός πράκτορας της SeaJets στη Βόρεια Ελλάδα, Χάρης Καραχαρίσης, επισημαίνοντας ότι οι κρατήσεις, που ξεκίνησαν το τελευταίο δεκαήμερο, παρουσιάζουν σταθερά ανοδική πορεία, με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να καταγράφεται για αναχωρήσεις μετά τα μέσα Ιουλίου.

Η Σκόπελος και φέτος προηγείται στις προτιμήσεις

Για το πρώτο δρομολόγιο της φετινής περιόδου έχουν ήδη εκδοθεί εισιτήρια για περίπου 490 επιβάτες και 55 οχήματα. Η Σκόπελος συγκεντρώνει -μέχρι στιγμής- το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης, καθώς την έχουν επιλέξει 250 ταξιδιώτες, ενώ ακολουθούν η Σκιάθος με 150 και η Αλόννησος με 90 επιβάτες.

Περίπου ένας στους πέντε ταξιδιώτες προέρχεται από χώρες των Βαλκανίων, ενώ η πλειονότητα των κρατήσεων αφορά Έλληνες εκδρομείς που σχεδιάζουν τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις, όπως επισημαίνει ο κ. Καραχαρίσης.

«Η ψυχολογία του κόσμου άρχισε να ανεβαίνει και να αναθερμαίνεται», τονίζει ο κ. Καραχαρίσης, σημειώνοντας ότι οι πληρότητες για τον Ιούλιο διαμορφώνονται ήδη στο 40%. Όπως προσθέτει, το ενδιαφέρον παραμένει ισχυρό, με τις κρατήσεις να συνεχίζονται καθημερινά μέσω διαδικτύου, τηλεφωνικά και στα τουριστικά πρακτορεία, καθώς οι ταξιδιώτες επιδιώκουν να εξασφαλίσουν εγκαίρως θέση στα δρομολόγια από τη Θεσσαλονίκη προς τις Σποράδες.

Κρατήσεις τελευταίας στιγμής, αλλά και αισιοδοξία για τη σεζόν

Παρά τις πιέσεις που εξακολουθούν να ασκούν η ακρίβεια και η γενικότερη διεθνής αβεβαιότητα, η εικόνα της αγοράς εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες. «Βρισκόμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι», σημειώνει ο κ. Καραχαρίσης, εκφράζοντας ικανοποίηση για την πορεία των κρατήσεων και εκτιμώντας ότι η φετινή ζήτηση θα κινηθεί σε ανάλογα επίπεδα με την περσινή περίοδο.

Άλλωστε, η συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή γραμμή εξυπηρέτησε το 2025 περισσότερους από 60.000 επιβάτες, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της για τη σύνδεση της Θεσσαλονίκης και συνολικά της Βόρειας Ελλάδας με τις Βόρειες Σποράδες.

Πέντε δρομολόγια την εβδομάδα

Η σύνδεση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με τα νησιά των Σποράδων θα πραγματοποιείται πέντε φορές την εβδομάδα, με το ταχύπλοο Speedrunner Jet της SeaJets να προσεγγίζει φέτος τόσο τη Γλώσσα Σκοπέλου όσο και τη Χώρα Σκοπέλου, διευρύνοντας τις επιλογές μετακίνησης για τους επιβάτες.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των δρομολογίων, οι αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 07:00 και κάθε Πέμπτη στις 08:30, ενώ οι επιστροφές από τα νησιά θα γίνονται τις απογευματινές ώρες, τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή.

Η διάρκεια του ταξιδιού υπολογίζεται σε 3 ώρες και 10 λεπτά για τη Σκιάθο, 3 ώρες και 55 λεπτά για τη Σκόπελο και 4 ώρες και 20 λεπτά για την Αλόννησο.

Σταθερές οι τιμές των εισιτηρίων

Οι τιμές των εισιτηρίων παραμένουν αμετάβλητες σε σχέση με την περσινή χρονιά. Το βασικό εισιτήριο΄(απλής μετάβασης) διαμορφώνεται στα 36,70 ευρώ για τη Σκιάθο, στα 40,30 ευρώ για τη Σκόπελο και στα 48 ευρώ για την Αλόννησο, ενώ διατίθενται και θέσεις αριθμημένου καθίσματος, business και VIP κατηγορίας. Για τη μεταφορά Ι.Χ. οι τιμές κυμαίνονται από 83,30 έως 107,10 ευρώ, ανάλογα με τον προορισμό, ενώ για τους φοιτητές προβλέπεται έκπτωση 50%.

Χρηματοδότηση της γραμμής

Και η φετινή ακτοπλοϊκή σύνδεση εξασφαλίστηκε μέσω κρατικής χρηματοδότησης ύψους 3,41 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.

«Η λειτουργία της γραμμής αποτελεί διαχρονικό αίτημα τόσο των κατοίκων των νησιών όσο και των επαγγελματιών του τουρισμού, καθώς ενισχύει ουσιαστικά τη διασύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις Σποράδες και διευκολύνει την πρόσβαση στα νησιά κατά τη θερινή περίοδο», υπογραμμίζει ο κ. Καραχαρίσης.

Παράλληλα, εκφράζει την ευχή οι διαδικασίες για τη δρομολόγηση της γραμμής να ολοκληρώνονται νωρίτερα, ιδανικά από τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο κάθε χρονιάς, ώστε ταξιδιώτες και επαγγελματίες να μπορούν να προγραμματίζουν εγκαίρως τις μετακινήσεις και τις διακοπές τους, χωρίς την αβεβαιότητα και την πίεση της τελευταίας στιγμής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ