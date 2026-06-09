Το αεροδρόμιο Cluj της Ρουμανίας ενισχύει τους δεσμούς του με την Ελλάδα

Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς και στρατηγικούς εταίρους του αεροδρομίου.

Η δυναμική ανάπτυξη του Διεθνούς Αεροδρομίου Cluj "Avram Iancu" (CLJ) της Ρουμανίας και η ολοένα και στενότερη στρατηγική, οικονομική και τουριστική του σύνδεση με την ελληνική αγορά βρέθηκε στο επίκεντρο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Αθήνα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, το αεροδρόμιο, το οποίο αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου στην ιστορική και οικονομικά αναπτυσσόμενη περιοχή της Τρανσυλβανίας, καταγράφει επιδόσεις ρεκόρ και επεκτείνει σημαντικά το δίκτυο των δρομολογίων του. Από την ίδρυσή του ως πολιτικό αεροδρόμιο το 1932 , το Cluj International Airport έχει μεταμορφωθεί στο κορυφαίο περιφερειακό αεροδρόμιο της Ρουμανίας και το δεύτερο μεγαλύτερο σε ολόκληρη τη χώρα μετά το Otopeni του Βουκουρεστίου.

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο, με το αεροδρόμιο να υποδέχεται 3,58 εκατομμύρια επιβάτες (σημειώνοντας αύξηση 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος) και να καταγράφει πάνω από 30.000 κινήσεις αεροσκαφών.

Η εξαιρετική του πορεία επισφραγίστηκε με το βραβείο του Καλύτερου Αεροδρομίου στην Ευρώπη (στην κατηγορία κάτω των 5 εκατομμυρίων επιβατών) από το ACI Europe για το 2021.

Την ίδια στιγμή, οι προβλέψεις δείχνουν σταθερή ανοδική τροχιά, με στόχο την επίτευξη του ορόσημου των 10 εκατομμυρίων επιβατών έως το 2045.

Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς και στρατηγικούς εταίρους του αεροδρομίου. Το 2025, περισσότεροι από 101.300 επιβάτες ταξίδεψαν από και προς την Ελλάδα, τοποθετώντας τη χώρα μας στην πρώτη τριάδα των κορυφαίων τουριστικών προορισμών από το Cluj.

Για το 2026, το αεροδρόμιο προσφέρει συνολικά 12 δρομολόγια προς την Ελλάδα (5 προγραμματισμένες πτήσεις και 7 πτήσεις charter), συνδέοντας την Τρανσυλβανία με τους εξής προορισμούς:

Αθήνα (Νέο δρομολόγιο με την Animawings)

Θεσσαλονίκη (Νέο δρομολόγιο με την Animawings)

Κρήτη (Ηράκλειο και Χανιά) - Το Ηράκλειο αποτελεί τον δημοφιλέστερο ελληνικό προορισμό με 38.300 επιβάτες το 2025.

Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Ρόδος, Σκιάθος και Λέσβος.

Η ενίσχυση αυτή υποστηρίζεται τόσο από την επέκταση της Wizz Air (η οποία κατέχει το 56,1% της συνολικής κίνησης του αεροδρομίου) , όσο και από την είσοδο και ανάπτυξη νέων αερογραμμών.

Η αεροπορική συνδεσιμότητα τροφοδοτείται από τις βαθιές οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Στη Ρουμανία δραστηριοποιούνται σήμερα περισσότερες από 2.000 εταιρείες ελληνικών συμφερόντων. Με ελληνικές επενδύσεις που αγγίζουν τα 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ και ετήσιο κύκλο εργασιών 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ, οι ελληνικές επιχειρήσεις υποστηρίζουν πάνω από 20,000 θέσεις εργασίας σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, οι κατασκευές, οι τράπεζες, η τεχνολογία και το λιανεμπόριο.

Παράλληλα, η πόλη του Cluj-Napoca αναδεικνύεται σε πολιτιστική πρωτεύουσα και κέντρο ψυχαγωγίας της Ρουμανίας, φιλοξενώντας πάνω από 100 φεστιβάλ ετησίως. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν το παγκοσμίου φήμης μουσικό φεστιβάλ Untold (με 427.000 συμμετέχοντες το 2025) και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Τρανσυλβανίας (TIFF) , προσελκύοντας χιλιάδες τουρίστες και προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες για ανταλλαγή επισκεπτών.

Όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης, για την υποστήριξη αυτής της ανάπτυξης, το αεροδρόμιο υλοποιεί ένα μεγάλο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού. Διαθέτει έναν σύγχρονο διάδρομο 2.040 μέτρων και αναβαθμισμένους τερματικούς σταθμούς αναχωρήσεων και αφίξεων. Τα τρέχοντα αναπτυξιακά έργα (2025-2031) περιλαμβάνουν την περαιτέρω επέκταση του διαδρόμου, τη δημιουργία νέου τερματικού σταθμού επιβατών, νέων χώρων στάθμευσης αεροσκαφών, καθώς και την κατασκευή ενός Φωτοβολταϊκού Πάρκου για τη βιώσιμη ενεργειακή υποστήριξη των εγκαταστάσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ