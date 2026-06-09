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Πανελλαδικές: Συνέχεια για τα ΕΠΑΛ - Τα σημερινά μαθήματα

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Πανελλαδικές: Συνέχεια για τα ΕΠΑΛ - Τα σημερινά μαθήματα
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Με μαθήματα ειδικότητας συνεχίζονται σήμερα, Τρίτη, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.

Με μαθήματα ειδικότητας συνεχίζονται σήμερα, Τρίτη, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι εξετάζονται στα μαθήματα: Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία - Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών.

Υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8:30 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00.

Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, ενώ οι υποψήφιοι των ΓΕΛ ολοκλήρωσαν τις εξετάσεις τους χθες, Δευτέρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Πανελλαδικές - Πανελλήνιες εξετάσεις
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