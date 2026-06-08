ΡΑΑΕΥ: Ολοκληρώνεται η πιστοποίηση και των 14 ΦοΔΣΑ - Προϋπόθεση για κοινοτικές χρηματοδοτήσεις

Η σημασία των πιστοποιήσεων και των δεικτών παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Κλάδος Αποβλήτων της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).

Η σημασία των πιστοποιήσεων και των δεικτών παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Κλάδος Αποβλήτων της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), την περασμένη Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 στο πλαίσιο της Έκθεσης Attica Green Expo 2026.

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό ο Αντιπρόεδρος της ΡΑΑΕΥ και Προεδρεύων του Κλάδου Αποβλήτων, Κάτοχος της Έδρας UNESCO για την Πράσινη Καινοτομία και Κυκλική Οικονομία στο ΕΜΠ, Καθ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, ανέδειξε τον θεσμικό ρόλο της ΡΑΑΕΥ στη μετάβαση προς μια πιο διαφανή και αποτελεσματική διαχείριση στερεών αποβλήτων. Όπως σημείωσε, η πιστοποίηση δεν αποτελεί μια τυπική διαδικασία, αλλά εργαλείο αξιολόγησης της διοικητικής, τεχνικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας των Φο.Δ.Σ.Α., με άμεση σύνδεση με τη δυνατότητα αξιοποίησης κοινοτικών χρηματοδοτήσεων και με τη διασφάλιση της επιχειρησιακής λειτουργίας των φορέων.

Όπως ανέφερε, από τους 14 Φο.Δ.Σ.Α. έχουν ήδη πιστοποιηθεί οι 12, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται για τους υπόλοιπους φορείς. Όπως υπογραμμίστηκε, στόχος είναι η τυποποιημένη συλλογή στοιχείων με συγκεκριμένους δείκτες, η συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ φορέων και η υποστήριξη του σχεδιασμού πολιτικής με αντικειμενικά δεδομένα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που παραμένουν ως προς την ποιότητα και τη συγκρισιμότητα των δεδομένων, όπως η ετερογένεια των υποδομών, η ανάγκη καλύτερης διασυνδεσιμότητας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, η απουσία ενιαίων ορισμών σε ορισμένους δείκτες και η ανάγκη εξοικείωσης των φορέων με διαδικασίες reporting.

Όπως τόνισε, επόμενος στόχος της ΡΑΑΕΥ είναι η δημιουργία Παρατηρητηρίου Κυκλικής Οικονομίας, με έμφαση στην παρακολούθηση και αξιολόγηση δεικτών Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Το Παρατηρητήριο θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με φορείς που συλλέγουν και επεξεργάζονται αντίστοιχα δεδομένα.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μανώλης Γραφάκος, τόνισε ότι η ΡΑΑΕΥ έχει επιτελέσει πλήρως τον θεσμικό της ρόλο, χαρακτηρίζοντας ιδιαίτερα σημαντική τη διαδικασία πιστοποίησης των Φο.Δ.Σ.Α. Ο κ. Γραφάκος ανακοίνωσε ότι στόχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι κατά την περίοδο 2026-2027 να δοθεί έμφαση στην ανακύκλωση, στη χωριστή συλλογή αποβλήτων και στην ενεργειακή αξιοποίηση.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), Σοφία Αλεξάνδρα Τόγια, συνεχάρη τη ΡΑΑΕΥ για το έργο της, υπογραμμίζοντας τη σημασία αξιόπιστων δεικτών παρακολούθησης για την αποτύπωση της πραγματικής προόδου στην ανακύκλωση. Παράλληλα, τόνισε ότι η ενίσχυση της Διαλογής στην Πηγή αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας των ανακυκλώσιμων υλικών, επισημαίνοντας την ανάγκη διαρκούς ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Το στρογγυλό τραπέζι συντόνισε ο Διευθυντής του Γραφείου Επικοινωνίας της ΡΑΑΕΥ, Δρ. Διονύσης Παπαχρήστου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.