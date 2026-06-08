Γάζα: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

Τα ισραηλινά στρατεύματα συνεχίζουν να ελέγχουν πάνω από το 60% του εδάφους στη Γάζα, όπου έχουν ήδη δώσει εντολή στους κατοίκους να απομακρυνθούν και καταστρέφουν τα εναπομείναντα κτίρια.

Τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι στον θύλακα, ενώ ο στρατός του Ισραήλ διευρύνει την περιοχή που είναι υπό τον έλεγχό του, σύμφωνα με κατοίκους.

Οι αναφορές αυτές ήλθαν ενώ μεσολαβητές στο Κάιρο δήλωσαν ότι συνεχίζουν τις προσπάθειες για διάσωση της εύθραυστης εκεχειρίας, που συμφωνήθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και τερμάτισε τις μεγάλης κλίμακας συγκρούσεις αλλά άφησε χωρίς λύση πολλά σημαντικά σημεία.

Υγειονομικοί δήλωσαν ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα κοντά σε καταυλισμό σκηνών στην περιοχή Μαουάσι της Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα του θύλακα.

Στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπάλια στη βόρεια Γάζα, υγειονομικοί δήλωσαν ότι δύο Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους ένα οκτάχρονο παιδί, σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επίθεση που έγινε κοντά σε ομάδα ανθρώπων που έσκαβαν ένα πηγάδι.

Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε άμεσα τις αναφορές για τις επιθέσεις ή για το ότι οι δυνάμεις του μετακινούν τα αναγνωριστικά σημάδια για να διευρύνουν την «Κίτρινη Ζώνη» υπό τον έλεγχό τους.

Το Ισραήλ και η Χαμάς έχουν κατ’ επανάληψη αλληλοκατηγορηθεί για παραβίαση της εκεχειρίας. Ισραηλινά πλήγματα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 950 ανθρώπους μετά από την κατάπαυση πυρός, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους, ενώ το Ισραήλ δηλώνει ότι τέσσερις στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από μαχητές κατά την ίδια περίοδο.

Ο Νετανιάχου διέταξε επέκταση του ελέγχου

Τα ισραηλινά στρατεύματα συνεχίζουν να ελέγχουν πάνω από το 60% του εδάφους στη Γάζα, όπου έχουν ήδη δώσει εντολή στους κατοίκους να απομακρυνθούν και καταστρέφουν τα εναπομείναντα κτίρια.

Σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού των 2 εκατ. ανθρώπων ζουν τώρα σε μια μικρή λωρίδα γης κατά μήκος των ακτών, κυρίως σε αυτοσχέδιες σκηνές ή κατεστραμμένα κτίρια, υπό τον έλεγχο της Χαμάς.

Το έδαφος έχει σχεδόν ισοπεδωθεί από τους βομβαρδισμούς κατά τη διετή στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ που έγινε σε συνέχεια της επίθεσης της Χαμάς το 2023 στο νότιο Ισραήλ.

Χθες, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επαναβεβαίωσε ότι έδωσε οδηγίες στον ισραηλινό στρατό να διευρύνει τον έλεγχό του και να ελέγξει το 70% του θύλακα. «Δεν τους επιτρέπουμε να εξοπλιστούν ή να μας πλήξουν και εξουδετερώνουμε επίσης τους υψηλόβαθμους διοικητές τους», δήλωσε ο ίδιος σε ομιλία.

Αυτόπτες μάρτυρες σε περιοχές της νότιας Γάζας δήλωσαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις διεύρυναν τις τελευταίες ημέρες την «Κίτρινη Ζώνη» σε κάποιες περιοχές στην ανατολική Χαν Γιουνίς και τη βόρεια Ράφα, όπου έχουν τοποθετηθεί αναγνωριστικά σημάδια και κύβοι από μπετόν. Πρόσθεσαν ότι τα νέα σημάδια φέρνουν τις δυνάμεις πιο κοντά σε περιοχές όπου βρίσκονται σκηνές και κέντρα εκτοπισμένων.

Στην πόλη Μπάνι Σουχάιλα, στην ανατολική Χαν Γιούνις, κάποιοι λένε ότι μπορούσαν να δουν τα τεθωρακισμένα από τις σκηνές τους.

Οι μεσολαβητές συνεχίζουν με τις συνομιλίες

Ενώ στο Κάιρο έχει ξεκινήσει νέος γύρος συνομιλιών για κατάπαυση πυρός, οι ηγέτες της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών οργανώσεων δήλωσαν σε μεσολαβητές ότι το Ισραήλ πρέπει να τερματίσει τις επιθέσεις για να επιτρέψει τις συζητήσεις για τη δεύτερη φάση. Ζήτησαν μεγαλύτερη ροή βοήθειας και αγαθών στη Γάζα και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων στις αρχικές γραμμές της εκεχειρίας του Οκτωβρίου.

Αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι το Ισραήλ έχει έως τώρα αρνηθεί να αναλάβει δεσμεύσεις απέναντι στους μεσολαβητές σχετικά με τις όποιες απαιτήσεις έχει η Χαμάς και οι φατρίες.

«Το Ισραήλ αρνείται να τερματίσει επιθέσεις κατά αμάχων στη Γάζα, να επιτρέψει 600 φορτηγά βοήθειας και αγαθών να εισέλθουν στη Γάζα όπως έχει συμφωνηθεί και συνεχίζει να καταλαμβάνει περισσότερη γη κάθε μέρα», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ