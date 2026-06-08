Ρωσία: Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ συζητούν για την ειρήνη, αλλά βοηθούν το Κίεβο με νέα όπλα

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ηγέτες της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ συζήτησαν για την ειρήνη στην Ουκρανία, αλλά βοηθούν το Κίεβο με νέα όπλα για να συνεχίσει τον πόλεμο, μια θέση που, όπως σημείωσε η ρωσική προεδρία, είναι ασύμβατη.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ηγέτες της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ συζήτησαν για την ειρήνη στην Ουκρανία, αλλά βοηθούν το Κίεβο με νέα όπλα για να συνεχίσει τον πόλεμο, μια θέση που, όπως σημείωσε η ρωσική προεδρία, είναι ασύμβατη.

Οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας ανακοίνωσαν χθες, Κυριακή, ότι υποστηρίζουν πρόταση για συνομιλίες ανάμεσα στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν μια κατάπαυση του πυρός, και ότι η Ευρώπη θα διαδραματίσει έναν ρόλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ