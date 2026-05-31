CNN: Το Ιράν αποκατέστησε την πρόσβαση στα θαμμένα οπλοστάσια του

Το Ιράν φαίνεται έτοιμο να εκτοξεύσει πολύ περισσότερους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς κατά του Ισραήλ και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής, αφού γρήγορα αποκατέστησε την πρόσβαση στα θαμμένα οπλοστάσιά του - μια προσπάθεια που, σύμφωνα με ειδικούς, αναδεικνύει τα όρια της αμερικανικής στρατηγικής βομβαρδισμών.

Για εβδομάδες, επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ περιόρισαν την πρόσβαση του Ιράν στα υπόγεια πυραυλικά του συστήματα, καταστρέφοντας δρόμους και θάβοντας τις εισόδους των σηράγγων.

Ωστόσο, δορυφορικές εικόνες που εξέτασε το CNN δείχνουν ότι το Ιράν χρησιμοποίησε απλό εξοπλισμό, όπως μπουλντόζες και ανατρεπόμενα φορτηγά, για να αντισταθμίσει αυτές τις δαπανηρές εκστρατείες - γεγονός που υποδηλώνει ότι οι πυραυλικές δυνατότητες της Τεχεράνης δεν μπορούν να καταστραφούν απλώς με στοχευμένα πλήγματα στις εισόδους των σηράγγων, σύμφωνα με ειδικούς.

Ενώ το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν καταλήξει σε μια προσωρινή συμφωνία για το εκ νέου άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, απομένουν ακόμη μήνες εργασίας για την οριστικοποίηση των λεπτομερειών.

Αν οι εχθροπραξίες επαναληφθούν, το Ιράν βρίσκεται σε θέση να «συνεχίσει να εκτοξεύει πυραύλους όσο διαθέτει εκτοξευτές και πληρώματα, ακόμη κι αν η παραγωγή έχει σταματήσει», δήλωσε ο Sam Lair, ερευνητικός συνεργάτης στο James Martin Center for Nonproliferation Studies, ο οποίος αναλύει τις πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν. «Δεν υπάρχει τίποτα που να εμποδίζει τους εκτοξευτές να οπλιστούν με το άφθονο απόθεμα πυραύλων που εξακολουθούν να διαθέτουν οι Ιρανοί.»

Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, το Ιράν εργάστηκε για να αποκαταστήσει τις εισόδους των σηράγγων με μεγάλο ρίσκο, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ συχνά έπλητταν τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνταν για τις εκσκαφές. Αυτή η εργασία επέτρεψε στην Τεχεράνη να συνεχίσει να εκτοξεύει πυραύλους καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, αν και σε σημαντικά μειωμένους ρυθμούς. Από την εκεχειρία πριν από περισσότερες από επτά εβδομάδες, οι προσπάθειες του Ιράν για αποκατάσταση των βάσεων έχουν επιταχυνθεί σημαντικά.

Το CNN διαπίστωσε ότι το Ιράν έχει πλέον αποκαταστήσει 50 από τις 69 εισόδους σηράγγων που είχαν πληγεί από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ σε 18 υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις.

Ιράν έχει επίσης επισκευάσει και άλλα τμήματα των βάσεων, συμπεριλαμβανομένων δρόμων που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είχαν βομβαρδίσει για να εμποδίσουν τη χρήση τους από τους εκτοξευτές πυραύλων. Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι σχεδόν όλοι αυτοί οι κρατήρες έχουν πλέον επιχωματωθεί, ενώ σε δύο σημεία έχουν ακόμη και ασφαλτοστρωθεί εκ νέου.

«Ο αμερικανικός στρατός είναι καλός στο να επιτυγχάνει τακτικές επιτυχίες, και η “εγκιβωτισμένη” καταστολή της ιρανικής πυραυλικής δύναμης αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού», δήλωσε ο Lair. «Ωστόσο, αν αυτό δεν συνοδεύεται από ένα σύνολο ρεαλιστικών στρατηγικών πολεμικών στόχων και μια εφαρμόσιμη θεωρία νίκης, μπορεί τελικά να καταλήξει σε στρατηγική αποτυχία.»

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Sean Parnell, δεν απάντησε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τα ευρήματα του CNN, επαναλαμβάνοντας προηγούμενη δήλωση ότι «ο αμερικανικός στρατός είναι ο ισχυρότερος στον κόσμο και διαθέτει όλα όσα χρειάζεται για να επιχειρήσει στον χρόνο και στον τόπο που θα επιλέξει ο Πρόεδρος».

