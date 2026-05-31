Έντονες αναταράξεις στα παγκόσμια ομόλογα τον Μάιο λόγω του πολέμου με το Ιράν

Ο πόλεμος με το Ιράν αναστάτωσε ξανά τις παγκόσμιες αγορές ομολόγων τον Μάιο, οδηγώντας τις αποδόσεις σε υψηλά πολλών δεκαετιών, καθώς οι επενδυτές προεξόφλησαν αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες. Ωστόσο, οι ενδείξεις προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες και τα αδύναμα οικονομικά στοιχεία οδήγησαν στη συνέχεια τις αποδόσεις σημαντικά χαμηλότερα.

Παρότι ένα σαφές τέλος στη σύγκρουση θα προσέφερε άμεση ανακούφιση και θα μείωνε το κόστος δανεισμού των κυβερνήσεων σε όλο τον κόσμο, οι κινήσεις που καταγράφηκαν τον Μάιο υπογραμμίζουν ότι οι επενδυτές παραμένουν ιδιαίτερα ανήσυχοι για τον πληθωρισμό και τα αυξανόμενα δημόσια χρέη.

Αναταραχή στην αγορά αμερικανικών ομολόγων

Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου εκτινάχθηκε περίπου στο 5,2% στις 20 Μαΐου, το υψηλότερο επίπεδο από το 2007, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν προκάλεσε αναταράξεις στην αγορά αμερικανικών κρατικών ομολόγων ύψους 28 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Μεταξύ των παραγόντων που πυροδότησαν το παγκόσμιο ξεπούλημα στην αγορά χρέους ήταν οι ενδείξεις ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες είχαν περιέλθει σε αδιέξοδο - γεγονός που ώθησε τις τιμές του πετρελαίου ξανά πάνω από τα 110 δολάρια - καθώς και τα υψηλότερα του αναμενόμενου στοιχεία για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες.»

Οι αποδόσεις των βρετανικών ομολόγων έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο ή τριών δεκαετιών, ορισμένες αποδόσεις ιαπωνικών ομολόγων κατέγραψαν ιστορικά υψηλά, ενώ η απόδοση του 10ετούς γερμανικού ομολόγου ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδό της από το 2011.

«Η αγορά ανησυχεί ότι ο πληθωρισμός ενδέχεται να παραμείνει μαζί μας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ’ ό,τι είχαμε αρχικά εκτιμήσει», δήλωσε ο David Zahn, επικεφαλής του τμήματος ευρωπαϊκών ομολόγων (fixed income) της Franklin Templeton.

Αυξανόμενες Προκλήσεις

Το κόστος δανεισμού υποχώρησε στη συνέχεια, παράλληλα με την πτώση των τιμών του πετρελαίου, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ανέφεραν πρόοδο στις συνομιλίες τους, ενώ τα αδύναμα οικονομικά στοιχεία - ιδιαίτερα στην Ευρώπη - περιόρισαν τα επιχειρήματα υπέρ επιθετικών αυξήσεων επιτοκίων.

Η οικονομική δραστηριότητα στην ευρωζώνη συρρικνώθηκε τον Μάιο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων δυόμισι ετών, καθώς το μπλοκ των χωρών της αντιμετώπιζε το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα.

«Με αυτό το επίπεδο αποδόσεων, τα ομόλογα γίνονται ελκυστικά για έναν επενδυτή», δήλωσε ο Nicolas Forest, επικεφαλής επενδύσεων (Chief Investment Officer) της Candriam.

Βλέπουμε επιβράδυνση της οικονομίας και αυτό λειτουργεί υποστηρικτικά για τις αγορές ομολόγων.»

Οι ΗΠΑ ακολουθούν διαφορετική πορεία

Ενώ οι οικονομίες που εξαρτώνται από εισαγόμενη ενέργεια, όπως η ευρωζώνη, η Βρετανία και η Ιαπωνία, είχαν προηγουμένως δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα από το ξεπούλημα στην αγορά ομολόγων, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η αξιοσημείωτη εξαίρεση τον Μάιο, παρουσιάζοντας τη χειρότερη σχετική επίδοση.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης (basis points) από τις 30 Απριλίου έως τις 29 Μαΐου, ενώ η αντίστοιχη απόδοση του γερμανικού ομολόγου μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης.

Ενώ τα ευρωπαϊκά οικονομικά στοιχεία περιόρισαν τις προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων, η αμερικανική οικονομία παρέμεινε ισχυρή, υποστηριζόμενη από την έκρηξη των επενδύσεων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Οι επενδυτές εγκατέλειψαν πλήρως τα στοιχήματα για μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve μέσα στο έτος και, για σύντομο χρονικό διάστημα, προεξόφλησαν ακόμη και μία πλήρη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης έως τον Δεκέμβριο.

Στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη έδειξαν ότι ο δείκτης πληθωρισμού που προτιμά η Federal Reserve αυξήθηκε κατά 3,8% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο, καταγράφοντας τον ταχύτερο ρυθμό ανόδου των τελευταίων τριών ετών.

Ανησυχίες στην αγορά βρετανικών κρατικών ομολόγων

Ο Μάιος ήταν ακόμη ένας ιδιαίτερα ταραχώδης μήνας για την αγορά των βρετανικών κρατικών ομολόγων (gilts), η οποία παραμένει ευάλωτη σε μαζικές πωλήσεις από την κρίση της κυβέρνησης της Λιζ Τρας το 2022.

Οι αποδόσεις των 30ετών βρετανικών ομολόγων εκτινάχθηκαν στα μέσα Μαΐου στο 5,87%, το υψηλότερο επίπεδο από το 1998, καθώς το παγκόσμιο ξεπούλημα στις αγορές ομολόγων συνδυάστηκε με φόβους ότι ένας πιθανός διάδοχος του πιεζόμενου πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά τις δημόσιες δαπάνες.

Στη συνέχεια, τα βρετανικά ομόλογα ανέκαμψαν, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για ειρήνη, τα οικονομικά στοιχεία του Ηνωμένου Βασιλείου αποδείχθηκαν ασθενέστερα και ο επικρατέστερος υποψήφιος, Άντι Μπέρναμ, δεσμεύτηκε να τηρήσει τους δημοσιονομικούς κανόνες της κυβέρνησης.

Από τις 30 Απριλίου έως τις 29 Μαΐου, οι αποδόσεις των 10ετών βρετανικών ομολόγων υποχώρησαν περίπου κατά 21 μονάδες βάσης (basis points), σημειώνοντας καλύτερη επίδοση από τα αντίστοιχα γερμανικά και αμερικανικά ομόλογα. Ωστόσο, εξακολουθούν να βρίσκονται κατά 58 μονάδες βάσης υψηλότερα σε σύγκριση με τα επίπεδα που επικρατούσαν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος.

«Αν εξετάσουμε τις προσδοκίες της αγοράς για τα επιτόκια της Τράπεζας της Αγγλίας, είχαμε περάσει από την εκτίμηση για δύο μειώσεις επιτοκίων σε κάποιο σημείο, σε σχεδόν τρεις αυξήσεις επιτοκίων. Αυτός ήταν ο βασικός παράγοντας που επηρέασε τα βρετανικά ομόλογα», δήλωσε ο Matthew Amis, διευθυντής επενδύσεων στην Aberdeen. «Όμως, παράλληλα, η πολιτική αστάθεια στο παρασκήνιο σαφώς δεν βοήθησε», πρόσθεσε.

Φόβοι για τα δημόσια οικονομικά και τη Fed

Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας, τα οποία επηρεάζονται περισσότερο από τις οικονομικές και δημοσιονομικές ανησυχίες σε σχέση με τα βραχυπρόθεσμα ομόλογα, δέχθηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα κατά το ξεπούλημα των αγορών στα μέσα Μαΐου.

Οι πραγματικές αποδόσεις (real yields) - δηλαδή οι αποδόσεις προσαρμοσμένες στον πληθωρισμό - αυξήθηκαν επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη, δείχνοντας ότι οι πληθωριστικές πιέσεις δεν ήταν η μοναδική ανησυχία των αγορών.

Οι αναλυτές της Bank of America δήλωσαν ότι θεωρούν πως ένας βασικός παράγοντας πίσω από το ξεπούλημα των αμερικανικών κρατικών ομολόγων ήταν η «συνεχώς επιδεινούμενη δημοσιονομική κατάσταση» των Ηνωμένων Πολιτειών.

Και παρόλο που η Federal Reserve λαμβάνει τις αποφάσεις της συλλογικά μέσω επιτροπής, ορισμένοι επενδυτές εκτίμησαν ότι παράγοντα ανησυχίας αποτέλεσαν και οι αμφιβολίες σχετικά με την ανεξαρτησία του Κέβιν Γουόρς, ο οποίος διορίστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Ας υποθέσουμε ότι αποφασίζει να μειώσει τα επιτόκια παρά τον υψηλότερο πληθωρισμό», δήλωσε ο Nicolas Forest. «Αυτό δεν θα ήταν ιδιαίτερα υποστηρικτικό για τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα.»