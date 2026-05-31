Τσουκαλάς: Ο Κυρ. Μητσοτάκης δεν ενδιαφέρεται για την κοινωνική συνοχή

Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται μια Ελλάδα για όλους, αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Ο Πρωθυπουργός, που στη σημερινή του ανάρτηση κάνει λόγο για δίκαιο αίτημα του νοσηλευτικού προσωπικού για ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά που ο ίδιος θα υλοποιήσει, ήταν εκείνος που επέκρινε ως ‘λαϊκιστή' τον Νίκο Ανδρουλάκη, όσες φορές η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ το κατέθεσε ως τροπολογία», σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωση του για την ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Αναφέρει ότι «η πραγματικότητα είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ενδιαφέρεται για την κοινωνική συνοχή» και «τρέχει πάντα πίσω από τις εξελίξεις και όποτε δυσκολεύεται σύρεται στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ». «Από τα δικά του χείλη είναι σοβαρές και θεσμικές παρεμβάσεις, στα χείλη του ΠΑΣΟΚ ‘λεφτόδεντρα'. Οι πολίτες έχουν βγάλει εδώ και καιρό τα συμπεράσματα του», σχολιάζει.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημειώνει ότι «ο κ.Μητσοτάκης ταυτίστηκε ως Πρωθυπουργός με το παράδοξο που διέψευσε την κλασική οικονομική σκέψη. Την ανάπτυξη για τους αριθμούς χωρίς ευημερία για την κοινωνία». Προσθέτει ότι όμως «τώρα που και οι αριθμητικοί δείκτες αρχίζουν να παίρνουν την κάτω βόλτα, η γύμνια της πολιτικής του είναι πλέον ορατή. Η αριθμητική πρόοδος της οικονομίας δεν αντικατοπτρίστηκε ποτέ στην καθημερινότητά των πολιτών. Ο πληθωρισμός είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη σύγκριση εισοδημάτων, με αποτέλεσμα η αγοραστική δύναμη να κατακρημνίζεται». Επιπλέον συμπληρώνει ότι «50% είναι αυξημένο το κόστος στέγασης στα αστικά κέντρα, οι τιμές ενέργειας, καυσίμων και αγαθών παραμένουν δυσανάλογα υψηλές σε σχέση με τα εισοδήματα».

Ο κ. Τσουκαλάς υποστηρίζει ότι «η ανάπτυξη, αντί να φτάνει σε όλους, αφορά ελάχιστους που πλουτίζουν συχνά σε βάρος των πολλών». Κάνει λόγο για μια οικονομία δύο ταχυτήτων «με διαρκώς διευρυμένες ανισότητες». Συγκεκριμένα: «Ένα τμήμα της κοινωνίας που επωφελείται δυσανάλογα σε αυτή τη συγκυρία. Όσοι κερδίζουν από την αύξηση των τιμών στέγης, την τουριστική άνθιση, τις ολιγοπωλιακές εταιρικές δομές προσωρινά κερδοφορούν» και «από την άλλη η πλειοψηφία των χαμηλότερων και μεσαίων στρωμάτων δεινοπαθεί». Τονίζει περαιτέρω ότι «στην υγεία οι ιδιωτικές δαπάνες παραμένουν οι υψηλότερες στην Ευρώπη, στην εκπαίδευση η παραπαιδεία ανθεί με αποτέλεσμα να οξύνονται οι ανισότητες αντί να δημιουργούνται συνθήκες ίσων ευκαιριών. Στο συνταξιοδοτικό η μη αποκατάσταση των περικοπών του παρελθόντος σε συνδυασμό με την πληθωριστική πίεση, έχει μειώσει την πραγματική αξία των παροχών».

Καταληκτικά ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει ότι «απέναντι σε αυτήν την πολιτική μιας Ελλάδας για λίγους, το ΠΑΣΟΚ εγγυάται με σχέδιο, συνέπεια και αξιοπιστία, μια ανάπτυξη που θα διαχέεται δίκαια για την ευημερία όλων των πολιτών. Μια Ελλάδα για όλους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ