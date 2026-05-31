Γαλλία: Ζητά επείγουσα σύγκληση του ΣΑ του ΟΗΕ για τον Λίβανο

Τίποτε δεν μπορεί να δικαιολογήσει την παράταση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο και την (ισραηλινή) κατοχή όλο και πιο βαθιά στο λιβανικό έδαφος, αναφέρει ο ΥΠΕΞ Μπαρό.

Η Γαλλία ζήτησε επείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά την κατάληψη από τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ, στον νότιο Λίβανο, όπου πλέον κυματίζει η ισραηλινή σημαία, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Ζήτησα επείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, διότι, αν και αναγνωρίζουμε στο Ισραήλ, όπως και σε κάθε χώρα, το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας, της άμυνας απέναντι στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ (...) τίποτε δεν μπορεί να δικαιολογήσει την παράταση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο και την (ισραηλινή) κατοχή όλο και πιο βαθιά στο λιβανικό έδαφος», δήλωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV.

«Εδώ πρόκειται για ένα σημαντικό σφάλμα του Ισραήλ διότι (...) αυτή η προέλαση στο λιβανικό έδαφος δεν έρχεται μόνο σε αντίθεση με τις δεσμεύσεις του Ισραήλ, αφού από τις 17 Απριλίου έχουμε εκεχειρία στον Λίβανο, αλλά και με το διεθνές δίκαιο», είπε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

