Τεχνητή νοημοσύνη: Μετατρέπει την ενέργεια στον πιο «καυτό» επιχειρηματικό τομέα στην Αμερική

Η δημιουργία ενεργοβόρων data centers ωθεί εταιρείες σε ολόκληρη την οικονομία - από τεχνολογικούς κολοσσούς έως αυτοκινητοβιομηχανίες - βαθιά μέσα στον ενεργειακό τομέα.

Η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) ωθεί εταιρείες σε ολόκληρη την οικονομία - από τεχνολογικούς κολοσσούς έως αυτοκινητοβιομηχανίες - βαθιά μέσα στον ενεργειακό τομέα. Σύμφωνα με το Axios, η «μάχη» για την ηλεκτρική ενέργεια έχει γίνει το νέο χρυσό ράλι κάτω από την άνθηση της AI, δημιουργώντας τεράστια οικονομική αξία αλλά και τεράστιους κινδύνους αν η ζήτηση δεν επιβεβαιωθεί.

Η ηλεκτρική ενέργεια - που για χρόνια αντιμετωπιζόταν ως φθηνό και άφθονο αγαθό - αναδεικνύεται ξαφνικά σε ένα από τα πιο πολύτιμα στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία στον επιχειρηματικό κόσμο.

«Σε κάποιο βαθμό, όλοι είτε εξαρτώνται από την ενέργεια ως βασική εισροή είτε τη βλέπουν ως τεράστια ευκαιρία», δήλωσε ο Brian Janous, ο οποίος ήταν ο πρώτος υπεύθυνος ενέργειας της Microsoft πριν από 15 χρόνια και σήμερα είναι συνιδρυτής της εταιρείας ανάπτυξης data centers Cloverleaf Infrastructure.

Η Ford παρουσίασε πρόσφατα την επέκτασή της στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας για data centers και άλλους μεγάλους καταναλωτές ηλεκτρικής ισχύος.

Ίδρυσε μια νέα θυγατρική με την ονομασία Ford Energy, ως απάντηση σε αυτό που αποκαλεί «τεράστια ζήτηση για εγχώρια αποθήκευση ενέργειας».

Οι επενδυτές επιβραβεύουν όλο και περισσότερο εταιρείες που στρέφονται ή ενισχύουν τη θέση τους στην ενέργεια πίσω από την AI. Μερικά πρόσφατα παραδείγματα:

Η μετοχή της Ford έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο τριών ετών μετά την ανακοίνωση της ενεργειακής της δραστηριότητας ύψους 2 δισ. δολαρίων.

Η Bloom Energy, μια εξειδικευμένη εταιρεία ενεργειακής τεχνολογίας που μπορεί να παρέχει άμεση επιτόπια ηλεκτροπαραγωγή, είδε τη μετοχή της να εκτοξεύεται πάνω από 1.200% μέσα σε έναν χρόνο.

Η Fervo Energy, μια startup γεωθερμικής ενέργειας που θεωρούνταν υψηλού ρίσκου τεχνολογία κλίματος, σημείωσε άνοδο μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, καθώς η Wall Street αναζητά νέες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας για data centers.

Η GE Vernova υπέγραψε παραγγελίες ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ύψους 2,4 δισ. δολαρίων μόνο στο πρώτο τρίμηνο για data centers — περισσότερα από όσα είχε πουλήσει συνολικά όλο το προηγούμενο έτος. Η μετοχή της έχει αυξηθεί περίπου 60% φέτος.

«Η ενέργεια πίσω από την τεχνητή νοημοσύνη είναι αόρατη για τους περισσότερους ανθρώπους, αλλά είναι τεράστια», δήλωσε ο Andy Power, πρόεδρος και CEO της Digital Realty, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες data centers στον κόσμο.

«Αυτό δεν είναι κάτι νέο για όσους από εμάς χτίζουμε ψηφιακές υποδομές εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Το νέο στοιχείο είναι ο ρυθμός. Οι εταιρείες κοινής ωφέλειας δέχονται καταιγισμό αιτήσεων για ηλεκτρική ισχύ και πρέπει να ξεχωρίσουν ποια έργα είναι πραγματικά», είπε.

Μεγάλες αντιδράσεις

Πίσω από τις εκτοξευμένες μετοχές, τα προβλήματα αυξάνονται. Η αντίδραση κατά των data centers εντείνεται ραγδαία και ορισμένα από τα μεγαλύτερα έργα ίσως δεν ολοκληρωθούν ποτέ.

«Πολλοί άνθρωποι θα χάσουν πολλά χρήματα σε αυτόν τον χώρο», είπε ο Janous - όχι λόγω έλλειψης ζήτησης, αλλά επειδή πάρα πολλά μεγάλα έργα προσπαθούν να καλύψουν αυτή τη ζήτηση.

Αναφέρθηκε σε ένα προβληματικό έργο στο Τέξας που παρουσιάζεται ως το μεγαλύτερο data center στον κόσμο, καθώς και σε μια πρόταση στη Γιούτα από τον επενδυτή Kevin O’Leary.

Ο αριθμός των έργων data centers που ακυρώθηκαν λόγω αντιδράσεων έφτασε σε ιστορικό υψηλό το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με στοιχεία της Heatmap Pro.

Τα ακυρωμένα έργα αντιστοιχούσαν σε επενδύσεις άνω των 40 δισ. δολαρίων.

«Η κατάσταση χειροτερεύει», είπε ο Janous, εμφανιζόμενος πιο απαισιόδοξος σε σχέση με συνέντευξή του τον Φεβρουάριο στο Axios. Ανέφερε ανησυχίες κοινοτήτων για κατανάλωση νερού, ρύπανση του αέρα και θόρυβο.

Νέα γενιά startups

Κάθε «χρυσό ράλι» δημιουργεί προβλήματα - αλλά και νέες επιχειρήσεις. Η έκρηξη της ενέργειας για την AI δημιουργεί μια νέα γενιά startups που αναπτύσσουν λύσεις για data centers, μερικές από τις οποίες μπορεί να απαντήσουν σε αυτές τις ανησυχίες.

Η Microsoft, η Google, η Amazon και η Meta συνεργάζονται με τον μη κερδοσκοπικό επενδυτικό οργανισμό Elemental Impact για να επιταχύνουν νέες τεχνολογίες χρησιμοποιώντας τα data centers ως πεδία δοκιμών.

Αυτές περιλαμβάνουν προηγμένα συστήματα ψύξης, αποθήκευση ενέργειας και δομικά υλικά χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Αν αυτές οι startups καταφέρουν να κλιμακωθούν, θα μπορούσαν να μειώσουν τις ανησυχίες γύρω από τα data centers, ιδιαίτερα για τη χρήση νερού και την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Για δεκαετίες, η ενέργεια ήταν μια εισροή. Στην εποχή της AI, γίνεται το ίδιο το προϊόν.

