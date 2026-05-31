IAEA: Οποιος επιτίθεται κατά πυρηνικών σταθμών, παίζει με την φωτιά

Ανακοίνωση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας με αφορμή το χτύπημα drone στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.

Drone έπληξε τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, στην κατεχόμενη από την Ρωσία νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA/ΔΟΑΕ).

«Drone έπληξε σήμερα κτίριο που στεγάζει μία τουρμπίνα του σταθμού, προκαλώντας, σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, οπή στον τοίχο του», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η IAEA επικαλούμενη τις τοπικές αρχές του πυρηνικού σταθμού.

«Δεν θα έπρεπε να υπάρχει καμία επίθεση κανενός είδους προερχόμενη από τον σταθμό ή εναντίον του», προειδοποιεί μέσω της ανακοίνωσης ο γενικός διευθυντής της IAEA Ραφαέλ Γκρόσι. «Οποιος επιτίθεται κατά πυρηνικών σταθμών, παίζει με την φωτιά».

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, ο μεγαλύτερος της Ευρώπης, έχει καταληφθεί από τον Μάρτιο 2022 από τους Ρώσους. Βρίσκεται στην νότια όχθη του Δνείπερου, που αποτελεί φυσική γραμμή του μετώπου στην περιοχή ανάμεσα στους εμπολέμους.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, η ρωσική κρατική εταιρεία Rosatom κατηγόρησε τις ουκρανικές αρχές ότι πραγματοποίησαν σκόπιμη επίθεση, από την στιγμή που το drone κατευθυνόταν από οπτική ίνα, γεγονός που «αποκλείει το ενδεχόμενο ατυχήματος».

«Σήμερα βρεθήκαμε κοντά σε ένα περιστατικό που κινδυνεύει να επηρεάσει ακόμη και όσους ζουν πέρα από τα σύνορα της Ρωσίας και της Ουκρανίας», προειδοποίησε ο επικεφαλής της Rosatom Αλεξέι Λιχατσόφ.

Ωστόσο, το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας απέρριψε τις κατηγορίες διότι «στερούνται λογικής».

«Δεν καταλαβαίνουμε για ποιον λόγο η Ουκρανία θα έπληττε τον δικό της πυρηνικό σταθμό στο δικό της έδαφος, την κυριαρχία επί του οποίου επιδιώκει να ανακτήσει», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Θεωρούμε τις δηλώσεις αυτές νέα επιχείρηση παραπληροφόρησης εκ μέρους του κράτους της κατοχής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

