Γουόλερ (Fed): Η εξάπλωση των stablecoins θα μπορούσε να ενισχύσει την επιρροή της νομισματικής πολιτικής της Fed

Οι χώρες που τα υιοθετούν είναι σαν να έχουν ένα σύστημα σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας, ανέφερε.

Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Κρίστοφερ Γουόλερ δήλωσε ότι η εξάπλωση των stablecoins σε όλο τον κόσμο θα μπορούσε να ενισχύσει την επιρροή της νομισματικής πολιτικής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

«Οι χώρες που τα υιοθετούν είναι σαν να έχουν ένα σύστημα σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας», είπε ο Γουόλερ σε εκδήλωση την Κυριακή στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας. «Θα “εισάγουν” το κόστος της νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ, οπότε διευρύνεται η εμβέλεια της νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ σε χώρες που χρησιμοποιούν περισσότερα stablecoins.»

Οι δηλώσεις αυτές επαναλαμβάνουν προηγούμενες τοποθετήσεις του. Σε ομιλία του τον Φεβρουάριο του 2025, ο Γουόλερ είχε δηλώσει ότι υποστηρίζει τα stablecoins, καθώς είναι πιθανό να ενισχύσουν τη θέση του δολαρίου ΗΠΑ ως παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος, αν και χρειάζονται ένα σαφές πλαίσιο κανόνων και ρυθμίσεων.

Τα stablecoins είναι ψηφιακά νομίσματα που αποσκοπούν στη διατήρηση σταθερής αξίας. Οι εκδότες τους συνήθως δεσμεύονται να διακρατούν ρευστά περιουσιακά στοιχεία, όπως δολάρια ΗΠΑ ή έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, ίσης αξίας με τα tokens που εκδίδονται.