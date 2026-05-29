Ουκρανία: Τουρκικό φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση από ρωσικό drone στη Μαύρη Θάλασσα

Newsroom
Το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα «επιτέθηκε» σε τουρκικό φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα.

Το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα «επιτέθηκε» σε τουρκικό φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά που προκάλεσε τον τραυματισμό δύο μελών του πληρώματος του φορτηγού, που έφερε σημαία Βανουάτου.

«Μέσα στη νύκτα, ο εχθρός χρησιμοποίησε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος για να επιτεθεί στο φορτηγό ANT που έπλεε προς την Τουρκία με φορτίο από ένα από τα λιμάνια της περιφέρειας της Οδησσού», ανακοίνωσε το Πολεμικό Ναυτικό μέσω του Telegram.

«Δύο μέλη του πληρώματος που τραυματίσθηκαν απομακρύνθηκαν γρήγορα από πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και μεταφέρθηκαν σε ιατρικό κέντρο», πρόσθεσε, χωρίς να αναφέρει άλλες λεπτομέρειες.

Πηγή: ΑΕ-ΜΠΕ

