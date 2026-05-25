Αντιπυρική 2026: Ενημερωτική καμπάνια για τον καθαρισμό οικοπέδων και την πρόληψη πυρκαγιών

Καμπάνια για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης έναντι του κινδύνου πρόκλησης και εξάπλωσης πυρκαγιών, υλοποιεί το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η καμπάνια αναδεικνύει τη σημασία του καθαρισμού και της τακτικής συντήρησης οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων από ξερά χόρτα, κλαδιά και απορρίμματα, τα οποία λειτουργούν ως "καύσιμο" για μια πυρκαγιά. Με τους καθαρισμούς επιτυγχάνεται μείωση της καύσιμης ύλης, παράγοντας καθοριστικός για τον περιορισμό εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Η προβολή των μηνυμάτων σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και ψηφιακές πλατφόρμες πραγματοποιείται και φέτος με την ευγενική υποστήριξη του ΑΔΜΗΕ.

Με την ευκαιρία έναρξης της καμπάνιας, το υπουργείο καλεί και πάλι όλους τους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς να συμβάλουν ενεργά στην εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων, σημειώνοντας ότι δεν αποτελούν μόνο νομική υποχρέωση, αλλά και πράξη ευθύνης για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού και την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης στην πλατφόρμα είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου, καθώς και ότι η υποχρέωση συντήρησης των χώρων αφορά όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (έως 31 Οκτωβρίου).

