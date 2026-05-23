Ειδήσεις | Ελλάδα

Σαντορίνη: Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ σε 17 οικίες - Ελέγχθηκαν 68 άτομα και κατασχέθηκαν 4,7 κιλά κάνναβης

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Σαντορίνη: Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ σε 17 οικίες - Ελέγχθηκαν 68 άτομα και κατασχέθηκαν 4,7 κιλά κάνναβης
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Στη σύλληψη δύο ατόμων, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Σαντορίνη, μετά από μεγάλη έρευνα που πραγματοποίησαν σε ολόκληρο το νησί, εντοπίζοντας 4,7 κιλά κάνναβης και χρηματικό ποσό 18.150 ευρώ.

Στη σύλληψη δύο ατόμων, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Σαντορίνη, μετά από μεγάλη έρευνα που πραγματοποίησαν σε ολόκληρο το νησί, εντοπίζοντας 4,7 κιλά κάνναβης και χρηματικό ποσό 18.150 ευρώ.

Η επιχείρηση έγινε χθες, 22/5, πρωινές ώρες και περιελάμβανε 17 οικίες και συνολικά 68 άτομα, από τα οποία προσήχθησαν 7 και συνελήφθησαν δύο ημεδαποί ηλικίας 31 και 59 ετών. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, παρόμοιες επιχειρησιακές δράσεις που έχουν ως κύρια χαρακτηριστικά την αυξημένη αστυνομική παρουσία και τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων, θα συνεχιστούν και σε άλλα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ολυμπιακός - Ρεάλ: Πόσα χρήματα διεκδικούν στον τελικό της Ευρωλίγκας

Ακίνητα: Το ΤΑΠ φεύγει, το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης έρχεται - Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες ακινήτων

Σενάριο επαναφοράς του 13ου μισθού στο Δημόσιο εξετάζει η κυβέρνηση - «Ζυγίζει» το δημοσιονομικό κόστος

tags:
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
Σαντορίνη
Ναρκωτικά
Φόρτωση BOLM...
reader insider