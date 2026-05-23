Αυτοψία Ταχιάου στην κατασκήνωση της ΧΑΝΘ στο Πήλιο

Στις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης της ΧΑΝΘ στον Άη Γιάννη Πηλίου βρέθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, ο οποίος πραγματοποίησε αυτοψία στα έργα αποκατάστασης από τις ζημιές που προκάλεσαν οι θεομηνίες Daniel και Elias στην περιοχή του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου.

Στις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης της ΧΑΝΘ στον Άη Γιάννη Πηλίου βρέθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, ο οποίος πραγματοποίησε αυτοψία στα έργα αποκατάστασης από τις ζημιές που προκάλεσαν οι θεομηνίες Daniel και Elias στην περιοχή του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου.

Όπως είναι γνωστό, η κακοκαιρία Daniel, τον Σεπτέμβριο του 2023, κατέστρεψε ολοσχερώς την επαρχιακή οδό Μουρεσίου – Αγίου Ιωάννη στο νότιο άκρο του οικισμού, σε μήκος περίπου 700 μέτρων. Μια κατολίσθηση στην ανάντη πλευρά φράκαρε το «Μέγα Ρέμα», εκτρέποντας ορμητικά νερά επί του οδοστρώματος. Η κοίτη του χειμάρρου διευρύνθηκε σε 25–30 μέτρα, παρασύροντας ογκόλιθους και κορμούς δέντρων. Καταστράφηκαν ο τοίχος αντιστήριξης, η πεζογέφυρα της εκβολής, η ιρλανδική διάβαση και η ξύλινη γέφυρα προς την κατασκήνωση της Χ.Α.Ν. Πηλίου, στο εσωτερικό της οποίας σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές, που αποκαταστάθηκαν με ίδια μέσα. Σήμερα, στον Άη-Γιάννη εκτελείται μια ιδιαίτερα σημαντική παρέμβαση που οδηγεί σε οριστική διευθέτηση στην εκβολή του ρέματος, στην περίμετρο της κατασκήνωσης και στην είσοδο του οικισμού από την πλευρά του Μουρεσίου.

Τα εκτελούμενα έργα αποτελούν μέρος του προγράμματος αποκατάστασης ζημιών, φθορών και αστοχιών σε τμήματα της οδικής υποδομής των Δήμων Ζαγοράς – Μουρεσίου, Νοτίου Πηλίου, Βόλου και Ρήγα Φεραίου, προϋπολογισμού 264.290.000 ευρώ. Πρόκειται για παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 2021 – 2025 και αποσκοπούν αποκλειστικά στην αποκατάσταση των βλαβών και στην επαναφορά των υποδομών στην πρότερη λειτουργική τους κατάσταση, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των υποδομών έναντι μελλοντικών έντονων φαινομένων. Συνολικά, με το πέρας των εργασιών, θα έχουν αποκατασταθεί 293 σημεία αστοχιών στους πληγέντες Δήμους.

Στην αυτοψία τον Υφυπουργό συνόδευσαν η Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων Άννα – Μαρία Παπαδημητρίου, ο Δήμαρχος Ζαγοράς – Μουρεσίου Κωνσταντίνος Καραγεωργίου, ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων Κωνσταντίνος Χριστοδούλου και ο Πρόεδρος της ΧΑΝΘ Δημήτριος Γκανάκης, μαζί με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον τέως Πρόεδρο της ΧΑΝΘ Ιωάννη Σωσσίδη, καθώς και εκπρόσωποι του αναδόχου και του τεχνικού συμβούλου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα οδικά έργα αποκατάστασης.

Μετά την επίσκεψη, ο κ. Ταχιάος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η κατασκήνωση της ΧΑΝΘ στον Άη Γιάννη είναι, για όσους έχουν ζήσει την εμπειρία της, μία κομβική στιγμή της ζωής τους. Το διαπιστώνουμε διαρκώς, όχι μόνο μέσα από τις αφηγήσεις που μοιράζονται αναφερόμενοι στο παρελθόν της, αλλά και από το έμπρακτο ενδιαφέρον με το οποίο προστρέχουν σε ό,τι αφορά το μέλλον της. Το διαπιστώσαμε αυτό και με την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα με την οποία ένας ολόκληρος κόσμος κινητοποιήθηκε αμέσως μετά τον Daniel, για να προχωρήσει ανεμπόδιστα και με ίδια μέσα η λειτουργία της το αμέσως επόμενο καλοκαίρι. Επιτρέψτε μου, ανάμεσα σε όλους αυτούς, να ξεχωρίσω τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που έχοντας ζήσει την εμπειρία της ΧΑΝΘ, συνέβαλε αθόρυβα και καθοριστικά στη δέσμευση πόρων που επέτρεψαν άμεσες, πλην όμως σχετικά προσωρινές, παρεμβάσεις.

Σήμερα βρισκόμαστε στην κατασκήνωση μαζί με εκπροσώπους της διοίκησης της ΧΑΝΘ, για να επιβεβαιώσουμε κατ’ αρχάς την πρόοδο στην οριστική αποκατάσταση των βλαβών που σημειώθηκαν στην περιοχή και για να διασφαλίσουμε επιπλέον, ότι τα εκτελούμενα έργα δεν θα επηρεάσουν τη λειτουργία και τον προγραμματισμό της επερχόμενης κατασκηνωτικής περιόδου. Ειδικά για τον λόγο αυτόν, θέλω να σημειώσω την παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας Άννας – Μαρίας Παπαδημητρίου και των συνεργατών της, που φέρουν την ευθύνη της αδειοδότησης της κατασκήνωσης και του Δημάρχου Ζαγοράς – Μουρεσίου Κωνσταντίνου Καραγεωργίου, ο οποίος μπορεί να επιβεβαιώσει το μέγεθος της παρέμβασης για την προστασία, τις λειτουργίες και την ανάπτυξη του οικισμού του Άη – Γιάννη.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τα στελέχη και τους εργαζομένους της αναδόχου εταιρίας των έργων αποκατάστασης για τη συνεργασία τους με την ΧΑΝΘ και τον Δήμο, την κατανόηση με την οποία προτεραιοποιούν τη διά παντός ασφαλή λειτουργία της κατασκήνωσης, την ταχύτητα και την ποιότητα του παραγόμενου αποτελέσματος.

Είναι πολύ μεγάλες, πολύ ιδιαίτερες και εξαιρετικά υψηλού κόστους οι ζημιές που η ελληνική πολιτεία κλήθηκε να αντιμετωπίσει στο Πήλιο. Πρόκειται για έργα που δεν γίνονται ουρανοκατέβατα, ούτε χωρίς σύνθετες μελέτες, αλλά για δύσκολες, διάσπαρτες τοπικές επεμβάσεις που πρέπει να σέβονται πρωτίστως το απίστευτο φυσικό κάλλος του βουνού των Κενταύρων και επίσης, την τοπική οικονομία που είναι πολυδιάστατη και με έντονα στοιχεία εποχικότητας για κάθε κλάδο. Τεράστια ποσά έχουν διατεθεί στις πληγείσες περιοχές. Το εγχείρημα είναι δύσκολο, αλλά προχωρά με τους πιο εφικτούς ρυθμούς και η δέσμευση της κυβέρνησης ότι θα ολοκληρωθεί με τον ίδιο τρόπο παραμένει αδιαμφισβήτητη».