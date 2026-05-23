Τουρκία: «Ασέβεια» η απελευθέρωση Γιωτόπουλου

Έντονη ήταν η αντίδραση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών για την απελευθέρωση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, που κρίθηκε ένοχος το 2003 ως ηγέτης της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη». Την Παρασκευή, η Τουρκία καταδίκασε την απελευθέρωση του Γιωτόπουλου, χαρακτηρίζοντας την απόφαση των ελληνικών αρχών «ασέβεια» προς τους δολοφονημένους Τούρκους διπλωμάτες και τις οικογένειές τους.

«Καταδικάζουμε έντονα την απελευθέρωση, στις 21 Μαΐου 2026, του αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον υποκινητή των επιθέσεων εναντίον Τούρκων διπλωματών στην Αθήνα.

Τούρκοι διπλωμάτες στο στόχαστρο της 17Ν

Η δήλωση του υπουργείου προσθέτει ότι ο Γιωτόπουλος αφέθηκε ελεύθερος, παρά το γεγονός ότι είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια φυλάκισης για την οργάνωση επιθέσεων εναντίον Τούρκων διπλωματών στην Ελλάδα.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι ο Γιωτόπουλος βρισκόταν πίσω από τη δολοφονία του Τσετίν Γκιοργκού, ακόλουθου Τύπου στην τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα, στις 7 Οκτωβρίου του 1991, την απόπειρα δολοφονίας του Τούρκου πρέσβη Ντενίζ Μπολουκμπάσι την ίδια χρονιά και τη δολοφονία του συμβούλου της πρεσβείας Χαλούκ Σιπαχίογλου, στις 4 Απριλίου 1994, έξω από την κατοικία του.

Ο πρέσβης Ντενίζ Μπολούκμπασι είναι γνωστός για το βιβλίο που εξέδωσε για τις διαφορές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στο Αιγαίο. Εξελέγη βουλευτής Άγκυρας στο ακροδεξιό κόμμα Εθνικιστικής Δράσης.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η απελευθέρωση του Γιωτόπουλου αποτελεί «απαράδεκτη επίδειξη ανοχής» απέναντι σε «αυτόν τον άθλιο τρομοκράτη» και ισοδυναμεί με «σοβαρή ασέβεια προς τη μνήμη των μαρτύρων διπλωματών μας και των οικογενειών τους». Η Άγκυρα κάλεσε επίσης τις ελληνικές αρχές να απέχουν από ενέργειες που θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν τις προσπάθειες καταπολέμησης της τρομοκρατίας και να τηρήσουν τις ευθύνες τους όσον αφορά την τιμωρία των καταδικασμένων τρομοκρατών.

Ο 82χρονος Γιωτόπουλος αφέθηκε ελεύθερος από τις φυλακές της Αθήνας την Πέμπτη, αφού δικαστικό συμβούλιο ενέκρινε την υπό όρους απελευθέρωσή του, επικαλούμενο το προχωρημένο της ηλικίας του.

Πηγή: DW