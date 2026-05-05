ΓΣΕΕ: Ξανά πρόεδρος ο Γιάννης Παναγόπουλος

Συνεδρίασε σήμερα, 5 Μαΐου 2026, η διοίκηση της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), η οποία προέκυψε από τις εκλογές του 39ου συνεδρίου της.

Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) παραμένει για ακόμη μία θητεία ο Γιάννης Παναγόπουλος, όπως ανακοινώθηκε μετά τη συνεδρίαση της νέας διοίκησης σήμερα 5 Μαΐου 2026.

Συγκεκριμένα, η διοίκηση της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αναπλ. Πρόεδρος: ΠΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Γ. Γραμματέας: ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Αναπλ. Γ. Γραμματέας: ΔΑΝΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Γ. Οργανωτικού: ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Αναπλ. Γ. Οργανωτικού: ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Γ. Οικονομικού: ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αναπλ. Γ. Οικονομικού: ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΓΚΟΓΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΜΠΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΓΕΝΙΔΟΥΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επίσης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, εξελέγησαν οι επικεφαλής των ακόλουθων Γραμματειών της ΓΣΕΕ:

Γραμματεία Επικοινωνίας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης:

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γραμματεία Ισότητας και Ατομικών - Κοινωνικών Δικαιωμάτων:

ΓΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ)

Γραμματεία Οικολογίας και Περιβάλλοντος:

ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γραμματεία Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία:

ΣΤΟΪΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ