ΓΣΕΕ: Ξανά πρόεδρος ο Γιάννης Παναγόπουλος

Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) παραμένει για ακόμη μία θητεία ο Γιάννης Παναγόπουλος, όπως ανακοινώθηκε μετά τη συνεδρίαση της νέας διοίκησης σήμερα 5 Μαΐου 2026.
Συγκεκριμένα, η διοίκηση της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αναπλ. Πρόεδρος: ΠΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γ. Γραμματέας: ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Αναπλ. Γ. Γραμματέας: ΔΑΝΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γ. Οργανωτικού: ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Αναπλ. Γ. Οργανωτικού: ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Γ. Οικονομικού: ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αναπλ. Γ. Οικονομικού: ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΓΚΟΓΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΜΠΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΓΕΝΙΔΟΥΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Επίσης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, εξελέγησαν οι επικεφαλής των ακόλουθων Γραμματειών της ΓΣΕΕ:
Γραμματεία Επικοινωνίας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης:
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γραμματεία Ισότητας και Ατομικών - Κοινωνικών Δικαιωμάτων:
ΓΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ)
Γραμματεία Οικολογίας και Περιβάλλοντος:
ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γραμματεία Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία:
ΣΤΟΪΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ