Μια από τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου βυθίζεται: Η καθίζηση ορατή από το διάστημα

Μία από τις πιο εκτεταμένες και πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές στον κόσμο, με έκταση περίπου 7.800 τετραγωνικά χιλιόμετρα και περίπου 22 εκατομμύρια κατοίκους.

Η κλιματική αλλαγή χτυπά πλέον τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου και η Πόλη του Μεξικού βυθίζεται σχεδόν κατά περίπου 25 εκατοστά ετησίως, σύμφωνα με νέες δορυφορικές εικόνες που δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα η NASA, καθιστώντας την μία από τις μητροπόλεις με τις ταχύτερες καθιζήσεις στον κόσμο.

Μία από τις πιο εκτεταμένες και πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές στον κόσμο, με έκταση περίπου 7.800 τετραγωνικά χιλιόμετρα και περίπου 22 εκατομμύρια κατοίκους, η πρωτεύουσα του Μεξικού και οι γύρω πόλεις χτίστηκαν πάνω στον πυθμένα μιας αρχαίας λίμνης. Πολλοί δρόμοι στο κέντρο της πόλης ήταν κάποτε κανάλια, μια παράδοση που συνεχίζεται και στις αγροτικές παρυφές.

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr