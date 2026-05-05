Σχοινάς: «Οι αγρότες και οι ψαράδες δεν θα μείνουν απροστάτευτοι»

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παραβρέθηκε στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του MedFish4Ever.

Την ανάγκη για μια πιο αποτελεσματική ευρωπαϊκή πολιτική στήριξης των αγροτών και των αλιέων απέναντι στις διαδοχικές κρίσεις ανέδειξε από τη Λευκωσία ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά τη διάρκεια του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του MedFish4Ever.

Ο κ. Σχοινάς παρουσίασε τις ελληνικές θέσεις για τη γεωργία και την αλιεία, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη θωράκισης του αγροδιατροφικού τομέα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένους κινδύνους.

Στη συζήτηση για τη γεωργία και τη διαχείριση αγροκλιματικών κινδύνων, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται πλέον μπροστά σε ένα μόνιμο και σύνθετο περιβάλλον κρίσεων, το οποίο επηρεάζει άμεσα την παραγωγή και την επισιτιστική ασφάλεια.

Όπως ανέφερε, η κλιματική αλλαγή, η λειψυδρία, οι επιζωοτίες και η αστάθεια των αγορών δημιουργούν νέες πιέσεις για τους παραγωγούς. Για τον λόγο αυτό, τόνισε ότι απαιτείται στροφή από το μοντέλο των αποζημιώσεων μετά την καταστροφή σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική πρόληψης και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας.

Ο υπουργός επισήμανε ότι τα σημερινά εργαλεία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για την αντιμετώπιση κρίσεων παραμένουν πολύπλοκα και δύσκολα αξιοποιήσιμα στην πράξη, ιδιαίτερα από μικρούς και μεσαίους παραγωγούς, ζητώντας απλούστερα και πιο λειτουργικά εργαλεία στήριξης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη επενδύσεων σε υποδομές, έξυπνη άρδευση, βιοασφάλεια και σύγχρονα ψηφιακά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να προλαμβάνουν τις επιπτώσεις των κρίσεων και όχι μόνο να αποζημιώνονται εκ των υστέρων.

Στο επίκεντρο των ελληνικών παρεμβάσεων βρέθηκε και η λειψυδρία, την οποία ο κ. Σχοινάς χαρακτήρισε διαρθρωτικό κίνδυνο για τις μεσογειακές χώρες. Υπογράμμισε ότι απαιτείται πιο συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση, καθώς το πρόβλημα επηρεάζει άμεσα την παραγωγή, το κόστος και τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων.

Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των νέων και μικρών αγροτών, καθώς και τη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού αντασφάλισης αγροτικών κινδύνων, με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Στόχος, όπως τονίστηκε, είναι να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για όλους τους παραγωγούς.

Στο σκέλος της αλιείας, ο κ. Σχοινάς χαιρέτισε την αξιολόγηση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σημειώνοντας ότι αναδεικνύει την ανάγκη βελτιώσεων στην εφαρμογή και την αποτελεσματικότητά της.

Για την Ελλάδα, βασική προτεραιότητα αποτελεί η απλούστευση του θεσμικού πλαισίου και η μείωση του διοικητικού φόρτου, ώστε οι κανόνες να εφαρμόζονται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από τους επαγγελματίες του κλάδου.

Ο κ. Σχοινάς στάθηκε ιδιαίτερα στη μικρή παράκτια αλιεία, την οποία χαρακτήρισε κρίσιμο πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής, καθώς συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των αλιέων της χώρας. Τόνισε ότι η προστασία των ιχθυαποθεμάτων πρέπει να συνδυάζεται με την ανάπτυξη και την επιβίωση των παράκτιων κοινοτήτων.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη στήριξης του εκσυγχρονισμού του αλιευτικού στόλου και της ενεργειακής μετάβασης, ώστε ο κλάδος να μπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες περιβαλλοντικές και οικονομικές απαιτήσεις.

Στις διεθνείς διαστάσεις της αλιευτικής πολιτικής έθεσε το ζήτημα των ισότιμων όρων ανταγωνισμού με τρίτες χώρες, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης της μάχης κατά της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, η οποία, όπως επισημάνθηκε, λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις ιδιαίτερα στο Αιγαίο.

Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε τον ρόλο της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο και των περιφερειακών οργανώσεων στη διαχείριση κοινών ιχθυαποθεμάτων.

Αναφορά έγινε και στην υδατοκαλλιέργεια, την οποία ο κ. Σχοινάς χαρακτήρισε στρατηγικό τομέα για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της επισιτιστικής επάρκειας. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα προωθεί την ανάπτυξή της με όρους περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και κοινωνικής υπευθυνότητας.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο υπουργός είχε διμερείς συναντήσεις με ομολόγους του από κράτη-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Γεωργίας της Ιταλίας Francesco Lollobrigida, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης της Σουηδίας Peter Kullgren, ο υπουργός Γεωργίας της Ιρλανδίας Martin Heydon και ο υπουργός της Λιθουανίας Kęstutis Navickas.

Κατά τις επαφές αυτές επιβεβαιώθηκε το κοινό ενδιαφέρον για ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον αγροτικό τομέα, κυρίως σε ζητήματα διαχείρισης κινδύνων και στήριξης των παραγωγών απέναντι στις πιέσεις των αγορών.

Τέλος, ιδιαίτερη σημασία δόθηκε και στον συντονισμό με την Ιρλανδία και τη Λιθουανία, καθώς οι δύο χώρες, μαζί με την Ελλάδα, θα αναλάβουν διαδοχικά την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η συνέχεια στο νομοθετικό έργο και στις πολιτικές παρεμβάσεις για τον αγροτικό τομέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ