Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αραγτσί μεταβαίνει στην Κίνα λίγο πριν την επίσκεψη Τραμπ

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί θα μεταβεί σήμερα στην Κίνα για συνομιλίες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Κατά την επίσκεψη, θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του (Ουάνγκ Γι) και θα ανταλλάξουν απόψεις για τις διμερείς σχέσεις καθώς και για τις εξελίξεις στην περιοχή και διεθνώς», ανέφερε το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Κίνα αγοράζει μεγάλες ποσότητες ιρανικού πετρελαίου και αερίου και έχει επικρίνει τον ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών που επέβαλαν οι ΗΠΑ.

H συγκεκριμένη επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς στις 14 και 15 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα και η συνάντησή του με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Την περασμένη εβδομάδα ο Αραγτσί είχε συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ