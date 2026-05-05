Μακρόν: Η ΕΕ να ενεργοποιήσει το «εμπορικό μπαζούκα» αν οι ΗΠΑ αυξήσουν τους δασμούς

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα πως αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν με αύξηση των δασμών στα ευρωπαϊκά οχήματα, τότε η ΕΕ θα πρέπει να θέσει σε εφαρμογή τον ευρωπαϊκό μηχανισμό καταστολής του καταναγκασμού (ACI), του αποκαλούμενου «εμπορικού μπαζούκα» της Ε.Ε., με τον Γάλλο πρόεδρο να καταδικάζει «απειλές αποσταθεροποίησης».

«Νομίζω ότι στο τρέχον γεωπολιτικό κλίμα, σύμμαχοι όπως οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πολύ καλύτερα πράγματα να κάνουν από το να εγείρουν απειλές αποσταθεροποίησης», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου στην πρωτεύουσα της Αρμενίας, Γερεβάν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή την πρόθεσή του να προχωρήσει στην αύξηση των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται στα αυτοκίνητα και στα φορτηγά που εισάγονται από την ΕΕ στις ΗΠΑ στο 25% από αυτήν την εβδομάδα, ερίζοντας ότι οι Βρυξέλλες δεν τηρούν τη συμφωνία.

Ο Μακρόν είπε ότι η Γαλλία υποστηρίζει το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο και ότι όλες οι επιλογές απάντησης στους δασμούς είναι στο τραπέζι.

«Υπάρχουν συμφωνίες που έχουν υπογραφεί και πρέπει να γίνουν σεβαστές. Εάν αμφισβητηθούν, όλα θα πρέπει να ανοίξουν ξανά», τόνισε ο Μακρόν.

«Και αν οποιαδήποτε χώρα απειληθεί με δασμούς, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μέσα που πρέπει στη συνέχεια να ενεργοποιηθούν, επειδή αυτός είναι ο σκοπός της. Οπότε ναι, όλα είναι στο τραπέζι», πρόσθεσε.

«Πάγια θέση του Παρισιού είναι η διακοπή όλων των εχθροπραξιών»

Σχολιάζοντας τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος της Γαλλίας δήλωσε ότι πάγια θέση της Γαλλίας είναι η διακοπή όλων των εχθροπραξιών και η επιστροφή των διπλωματικών διαβουλεύσεων, μέσα σε ένα πλαίσιο σεβασμού όλων των κρατών της περιοχής.

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε σήμερα από το Γερεβάν της Αρμενίας, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, ότι θα συνομιλήσει με τον πρόεδρο του Ιράν και ότι η μόνη δυνατή προοπτική είναι να ανοίξουν εκ νέου τα στενά του Ορμούζ και να αποκατασταθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα. «Κάθε μονομερής στρατιωτική επιχείρηση είναι ένα σφάλμα που τροφοδοτεί την πολεμική σύγκρουση και οδηγεί στην κλιμάκωση της» δήλωσε ακόμα ο Γάλλος πρόεδρος.

«Η Ευρώπη είναι ο «πιο φυσικός» εταίρος για την Αρμενία και τον Νότιο Καύκασο»

Σχολιάζοντας την κλίση της Αρμενίας, τόνισε ότι είναι «ευρωπαϊκή», και η Ευρώπη είναι ο «φυσικός εταίρος» αυτής της πρώην σοβιετικής δημοκρατίας όπως και για ολόκληρη την περιοχή του Νοτίου Καυκάσου.

«Πιστεύω βαθιά ότι η κλίση της Αρμενίας είναι ευρωπαϊκή», τόνισε ο Μακρόν κατά τη διάρκεια ενός φόρουμ στο Γερεβάν.

Ο Γάλλος πρόεδρος βρίσκεται από την Κυριακή στην Αρμενία συμμετέχοντας στην 8η Σύνοδο Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, που φιλοξένησε η αρμενική πρωτεύουσα.

«Πιστεύω επίσης πως αυτή είναι και η κλίση της Γεωργίας και πιστεύω ότι η σχέση με το Αζερμπαϊτζάν πρέπει να επανεξεταστεί», πρόσθεσε, παραδεχόμενος ωστόσο ότι το Μπακού δεν έχει επιλέξει αυτή την ευρωπαϊκή επιλογή.

Η Γεωργία είναι επίσης διχασμένη μεταξύ φιλορωσικών και φιλοευρωπαϊκών τάσεων.

«Η Ευρώπη είναι ο πιο φυσικός εταίρος για την Αρμενία και τον Νότιο Καύκασο αυτή τη στιγμή», τόνισε ο Μακρόν, καθώς η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει μπει στον πέμπτο χρόνο της και εν μέσω μιας εύθραυστης εκεχειρίας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο Γάλλος πρόεδρος έκανε επίσης μια μακρά συνηγορία υπέρ της Ευρώπης απέναντι στις λογικές «αυτοκρατοριών», ιδίως της Ρωσίας, οι οποίες υπάρχουν για χρόνια στην περιοχή.

Η Ευρώπη εφηύρε μια «υλοποιήσιμη ιδέα που έφερε τη συνεννόηση των εθνών, που σχεδιάστηκε και εδραιώθηκε τον 19ο αιώνα, με διαρκή ειρήνη», είπε.

«Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα πρωτοφανές γεωπολιτικό οικοδόμημα που θέτει τέλος στις αλλαγές αυτοκρατοριών και στις λογικές ηγεμονίας και που χτίζει μια σχέση σεβασμού μεταξύ των κρατών», ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος.

Επανέλαβε επίσης την έκκλησή του για μια «νέα συμμαχία, έναν συνασπισμό ανεξάρτητων κρατών που πιστεύουν στη διεθνή τάξη», χωρίς να χρειάζεται να «αναζητούν καταφύγιο στη μία ή την άλλη δύναμη, είτε πρόκειται για γεωπολιτική δύναμη είτε για τη δύναμη του εύκολου χρήματος».

«Ακόμα και αυτοί που θεωρούσαμε σύμμαχούς μας καταλήγουν να λένε ότι προτιμούν το δίκαιο του ισχυρότερου από το διεθνές δίκαιο», σημείωσε, σε μια σαφή νύξη στις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ