Πακιστάν: Οι δολοφονίες για λόγους «τιμής» αυξήθηκαν σε τουλάχιστον 470 το 2025

Τουλάχιστον 470 γυναίκες δολοφονήθηκαν στο Πακιστάν το 2025 από στενούς συγγενείς σε λεγόμενα εγκλήματα «τιμής», σύμφωνα με νεότερη έρευνα που αποτυπώνει αυτό που χαρακτηρίστηκε «ενδημικό πρόβλημα» σε μια κοινωνία με αυξανόμενα περιστατικά έμφυλης βίας.

Το ποσοστό συγκρίνεται με 405 περιστατικά ένα χρόνο νωρίτερα, ανακοίνωσε σήμερα η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Πακιστάν (HRCP), σηματοδοτώντας αύξηση παρά την αυστηρότερη νομοθεσία που στόχο έχει τη μείωση των εγκλημάτων αυτών, τα οποία συχνά προκαλούν κατακραυγή στη χώρα και κάποιες φορές σφοδρές αντιδράσεις στο εξωτερικό.

Πάνω από το ένα τρίτο των θυμάτων ήταν από το κεντρικό κρατίδιο Παντζάμπ, μια αγροτική περιοχή στην ενδοχώρα του Πακιστάν, όπου οι συντηρητικές κοινωνικές δομές συχνά καθορίζονται με βάση φυλετικούς και θρησκευτικούς δεσμούς.

Η έκθεση του HRCP κατέγραψε επίσης 1.332 δολοφονίες που σχετίζονται με ενδοοικογενειακή βία σε βάρος γυναικών πέρυσι.

«Είναι ενδημικό πρόβλημα στο Πακιστάν. Και το πιο ανησυχητικό είναι ότι η τάση είναι ανοδική», δήλωσε η Φαρζάνα Μπάρι, μια από τις κορυφαίες στη χώρα ακτιβίστριες υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών.

Πατεράδες, αδελφοί και γιοι είναι οι δράστες στις περισσότερες περιπτώσεις, οι οποίοι επικαλούνται συχνά τη λεγόμενη οικογενειακή τιμή, δήλωσε ο Ριζουάν Χαν, δικηγόρος από το Ισλαμαμπάντ.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι δράστες γλιτώνουν την τιμωρία χάρη σε μια αμφιλεγόμενη πρόβλεψη του ισλαμικού νόμου που επιτρέπει στην οικογένεια του θύματος να συγχωρέσει τον δράστη, σύμφωνα με την οργάνωση Διεθνής Αμνηστία.

Το Πακιστάν εισήγαγε το 2016 έναν νόμο με στόχο να κλείσει μερικώς αυτό το ‘παραθυράκι’ αλλά η κίνηση αυτή αποδείχθηκε αναποτελεσματική στο να τερματιστεί η πρακτική αυτή, σύμφωνα με το HRCP.

«Είναι δολοφονίες που μπορούν να αποτραπούν, εάν το κράτος και η κοινωνία δώσουν κάποια προσοχή στην νοοτροπία που κρύβεται πίσω από αυτές», δήλωσε η Σάρα Μαλκάνι, δικηγόρος από το Καράτσι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ