ΕΚΠΑ: Αναβαθμίζονται οι φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Αθηνών

Την υλοποίηση του σχεδίου αναβάθμισης των φοιτητικών εστιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) σηματοδότησε η παράδοση των αναβαθμισμένων χώρων των Φοιτητικών Εστιών του ΕΚΠΑ.

Οι παρεμβάσεις στις Φοιτητικές Εστίες του ΕΚΠΑ περιλάμβαναν την εκκένωση κατειλημμένων χώρων, τον καθαρισμό, την αποκατάσταση και την πλήρη επαναλειτουργία τους, αποδίδοντάς τους εκ νέου στη φοιτητική κοινότητα μετά από πολλά χρόνια. Οι παρεμβάσεις αυτές συνοδεύτηκαν από τη δημιουργία νέων επιπλωμένων χώρων, αναγνωστηρίων και τη λειτουργία σύγχρονου γυμναστηρίου, ενώ εγκαταστάθηκε και σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης με κάρτα, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας και την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

«Μέσα από συντονισμένες παρεμβάσεις, δημιουργούμε ένα σύγχρονο, λειτουργικό και ανθρώπινο περιβάλλον για τους φοιτητές μας, ενισχύοντας την καθημερινότητά τους και υποστηρίζοντας έμπρακτα την ακαδημαϊκή τους πορεία», ανέφερε σχετικά ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Γεράσιμος Σιάσος, κατά την τελετή παράδοσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 21 Απριλίου 2026.

Ο κ. Σιάσος κατά την ομιλία του ανέφερε, επίσης: «Η συνεχής αναβάθμιση των υποδομών φοιτητικής μέριμνας αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο πλαίσιο αυτό, οι Πρυτανικές Αρχές και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναβάθμισης των φοιτητικών εστιών. […] Σήμερα, έπειτα από τις εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκαν από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αντικρίζουμε μια διαφορετική εικόνα με νέους επιπλωμένους χώρους αναγνωστηρίων και ένα νέο γυμναστήριο. Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Πανεπιστημίου για την αποκατάσταση, προστασία και επαναφορά πανεπιστημιακών χώρων στη φοιτητική κοινότητα, ενώ οι χώροι της ΦΕΠΑ Α', μετά τις συντονισμένες προσπάθειες της Διοίκησης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και του Πανεπιστημίου, αποδόθηκαν εκ νέου για χρήση σύμφωνα με τον προορισμό τους, εξυπηρετώντας τις ανάγκες της φοιτητικής μέριμνας και της στέγασης. Παράλληλα, πρωτίστως για την προστασία των φοιτητών, καθώς και των νέων υποδομών, τοποθετήθηκε σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης με κάρτα, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας και την εύρυθμη λειτουργία των πανεπιστημιακών δομών. Προς αυτήν την κατεύθυνση συνέβαλε ουσιαστικά και η δωρεά της HELLENiQ ENERGY».

Στην τελετή ήταν επίσης παρόντες η Προέδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, 'Αννα Ροκοφύλλου, ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, το μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΚΠΑ, Αθανασία Σμυρνιώτου και ο αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Φοιτητικής Μέριμνας και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ, Χρήστος Καραγιάννης.

Από την πλευρά της, η κ. Ροκοφύλλου αναφέρθηκε στο συνολικό πρόγραμμα αναβάθμισης των δημοσίων φοιτητικών εστιών που ανήκουν στην αρμοδιότητα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, αξιοποιώντας τόσο δημόσιους πόρους, όσο και πόρους που προέρχονται από ιδιωτικές χορηγίες εταιρειών.

«Στόχος όλων μας είναι κάθε μέρα που περνά, οι δημόσιες φοιτητικές εστίες σε όλη την Ελλάδα να γίνονται πιο λειτουργικές, πιο όμορφες, πιο ανθρώπινες, πιο ασφαλείς. Για να μπορούν τα παιδιά ευάλωτων οικογενειών να σπουδάζουν με αξιοπρέπεια, χωρίς το άγχος που προκαλεί το αυξανόμενο κόστος της φοιτητικής στέγασης», είπε χαρακτηριστικά η κ. Ροκοφύλλου.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η δωρεά της HELLENiQ ENERGY συνέβαλε στη διαμόρφωση και αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, μέσω της τοποθέτησης καθιστικών επίπλων, δημιουργώντας ένα πιο λειτουργικό και ανθρώπινο περιβάλλον για περισσότερους από 500 φοιτητές που διαμένουν στις εστίες.

«Με τη συμβολική αυτή δωρεά προς το ΕΚΠΑ, η HELLENiQ ENERGY συμβάλλει στη δημιουργία ενός σύγχρονου περιβάλλοντος για τους φοιτητές σε δημόσια πανεπιστήμια, που θα τους διευκολύνει και θα λειτουργεί υποστηρικτικά στην ακαδημαϊκή τους πορεία. Συνεχίζουμε να είμαστε στο πλευρό της νέας γενιάς και των φοιτητών μας, μέσα από ενέργειες όπως αυτή αλλά και μέσα από τα προγράμματα υποτροφιών και επιβράβευσης ακαδημαϊκής αριστείας που υλοποιούμε εδώ και πολλά χρόνια», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ