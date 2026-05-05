Μελέτη: Σύμμαχος των ατόμων με υπερφαγική διαταραχή η αναγραφή των θερμίδων στο μενού σε καφέ, εστιατόρια

Δύο κορυφαία Βρετανικά πανεπιστήμια διεξήγαγαν έρευνα και ανακάλυψαν ότι οι άνθρωποι με διατροφικές διαταραχές έχουν έναν απρόσμενο σύμμαχο όταν τρώνε έξω: την αναγραφή των θερμίδων σε ετικέτες στο μενού!

Η προσθήκη πληροφοριών του θερμιδικού περιεχομένου των σνακ και των γευμάτων στο μενού των cafe και των εστιατορίων μπορεί να αποβεί εξαιρετικά χρήσιμη για τα άτομα που πάσχουν από διαταραχές υπερφαγίας και να βοηθήσει ακόμα και στην καταπολέμηση της διαταραχής. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε μία νέα κοινή έρευνα του King’s College London και του University College London (UCL). Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό BMJ Public Health που θεωρείται μαζί το Lancet, τα δύο πιο έγκριτα επιστημονικά περιοδικά διεθνώς.

Οι ερευνητές διεξήγαγαν έρευνα σε 1.001 άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω που ζούσαν στην Αγγλία και είχαν βιώσει διατροφικές διαταραχές. Από το 2022, όλα τα εστιατόρια, τα καταστήματα take away και οι καφετέριες στην Μ. Βρετανία με 250 ή περισσότερους υπαλλήλους υποχρεούνται να εμφανίζουν τις θερμίδες των τροφίμων και των ποτών που πωλούν σε μενού, διαδικτυακά μενού και πλατφόρμες takeaway, στο πλαίσιο των μέτρων, που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της παχυσαρκίας και την ενθάρρυνση της υγιεινής διατροφής στα παιδιά, τους εφήβους και τους ενήλικες.

Ποιοι τις είδαν ευνοϊκά, αδιάφορα ή αρνητικά;

Από τους ερωτηθέντες, οι μισοί δήλωσαν ότι οι ετικέτες με την αναγραφή των θερμίδων επιδείνωναν τα συμπτώματα της διατροφικής τους διαταραχής, το ένα τέταρτο (24%) είχε ουδέτερη στάση απέναντί ​​τους και το υπόλοιπο ένα τέταρτο (26%) τις αντιμετώπιζε θετικά.

Ευνοϊκή άποψη για την αναγραφή των θερμίδων στο μενού είχαν όσοι τρώνε υπερβολικά συχνά, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, άνδρες και τα άτομα με υψηλότερο δείκτη μάζας σώματος. Οι ερωτηθέντες είπαν ότι ένιωθαν καθησυχασμένοι βλέποντας τις ετικέτες με το θερμιδικό περιεχόμενο στο μενού των εστιατορίων, επειδή τους έδινε μια αίσθηση ελέγχου σχετικά με το τι έτρωγαν.

Αντιθέτως, τα άτομα με περιοριστικές διατροφικές διαταραχές, όπως είναι η νευρογενής ανορεξία, ήταν πιο πιθανό να έχουν αρνητικές απόψεις για το ζήτημα της αναγραφής των θερμίδων.

Οι διατροφικές διαταραχές περιλαμβάνουν την υπερφαγική διαταραχή (το σύνδρομο της νυχτερινής υπερφαγίας), τη νευρική βουλιμία, την νευρική ανορεξία, την ορθορεξία και την αδηφαγική διαταραχή. Η νευρική ανορεξία αποτελεί από τις πιο θανατηφόρες μορφές ψυχικής ασθένειας. Επιπλέον οι υποτροπές των ασθενών είναι συχνές και οι νοσηλείες μακροχρόνιες…

Η μελέτη, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας για την Υγεία και τη Φροντίδα, εξέτασε επίσης εναλλακτικές λύσεις, κατά την αξιολόγηση διαφορετικών πολιτικών διατροφικής ετικέτας, για τους καταναλωτές. Η προαιρετική αναγραφή των θερμίδων σε ετικέτες στο μενού ήταν η πιο δημοφιλής πολιτική υγείας στους συμμετέχοντες, με το 63,6% να την κατατάσσει στις τρεις κορυφαίες επιλογές του.

Η κυβέρνηση πρόκειται να δημοσιεύσει μια ανασκόπηση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής στην Αγγλία έως τον Απρίλιο του 2027 και οι ερευνητές λένε ότι οι προαιρετικές ετικέτες θερμίδων που εμφανίζονται, για παράδειγμα, μέσω κωδικών QR θα ήταν πιο αποδεκτές από άτομα με διατροφικές διαταραχές και θα μπορούσαν να ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές επιπτώσεις.

Τι λένε οι ειδικοί

Η πρώτη συγγραφέας, Δρ. Νόρα Τρόμπετερ από το Great Ormond Street Institute of Child Health του UCL (Ινστιτούτο Υγείας του παιδιού), δήλωσε: «Τα άτομα με διατροφικές διαταραχές έχουν ποικίλες απόψεις σχετικά με τις ετικέτες που αναγράφουν θερμίδες, αλλά τα άτομα με υπερφαγία είναι πιο πιθανό να τις βρουν χρήσιμες. Ελπίζουμε ότι τα ευρήματά μας θα μπορέσουν να καθοδηγήσουν την πολιτική υγείας της κυβέρνησης στο μέλλον».

Ο αντίστοιχος συγγραφέας, Δρ. Tom Jewell, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων στο King'sCollege London, πρόσθεσε: «Τα ευρήματα παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την αξιολόγηση τόσο της αποτελεσματικότητας όσο και της εφαρμογής της πολιτικής υγείας στην Αγγλία, δεδομένων των αρνητικών συνεπειών που βιώνει μια ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού. Οι διατροφικές διαταραχές είναι ιδιαίτερα επαναλαμβανόμενες στη φύση τους, με περίπου το 30% έως 40% των ασθενών να υποτροπιάζουν εντός 10 ετών από την επιτυχή θεραπεία. Οι πολιτικές δημόσιας υγείας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο τις ανάγκες των ατόμων με τρέχουσες διατροφικές διαταραχές, αλλά και εκείνων με ιστορικό, για να μειώσουν τον κίνδυνο υποτροπής και να βοηθήσουν στην ανάρρωση.»

Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στη μελέτη είχαν λάβει διάγνωση διατροφικής διαταραχής από επαγγελματία υγείας. Η μελέτη είναι η πρώτη του είδους της που περιλαμβάνει παιδιά (≥16 ετών).

Από όλους τους συμμετέχοντες, αυτοί που ήταν πιο πιθανό να αναφέρουν αρνητικές επιπτώσεις ήταν άτομα με περιοριστικές διατροφικές διαταραχές, όσοι είχαν λάβει θεραπεία για κάποια διατροφική διαταραχή και όσοι ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα κλινικής βλάβης.

Τα θετικά σχόλια των συμμετεχόντων

Τα θετικά σχόλια από τους συμμετέχοντες περιελάμβαναν φράσεις όπως: «Για πρώτη φορά από τότε που εμφάνισα τη διατροφική μου διαταραχή, μπορώ να βγαίνω έξω και να τρώω σε εστιατόρια χωρίς φόβο και άγχος».

Ένας άλλος συμμετέχων είπε: «Για μένα, οι θερμίδες στα μενού μου επιτρέπουν να τρώω σε εστιατόρια με φίλους, την οικογένεια μου και συναδέλφους με ελάχιστο άγχος.