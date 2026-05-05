Βρετανία: Νέες κυρώσεις στη Ρωσία για στρατολόγηση μεταναστών στον πόλεμο

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Στίβεν Ντάουτι χαρακτήρισε την πρακτική της «εκμετάλλευσης ευάλωτων ανθρώπων» «βάρβαρη» και κατηγόρησε τη Ρωσία ότι διακινεί ανθρώπους για να τους χρησιμοποιήσει ως «κρέας για τα κανόνια».

Η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα την επιβολή κυρώσεων εις βάρος 35 ανθρώπων και οντοτήτων που εμπλέκονται στη στρατολόγηση ευάλωτων μεταναστών από την Αφρική και τη Μέση Ανατολή για να πολεμήσουν στο πλευρό της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας και να εργαστούν σε εργοστάσιο παραγωγής drones.

Οι κυρώσεις αφορούν δίκτυα που φέρονται να διευκολύνουν την εμπορία ανθρώπων από χώρες όπως το Ιράκ, η Σομαλία, η Συρία και η Υεμένη για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, αλλά και για να ταξιδέψουν στην Πολωνία και τη Φινλανδία με σκοπό να συμμετάσχουν σε αποσταθεροποιητικές ενέργειες, ανέφερε το Φόρεϊν Όφις.

Εξάλλου οι κυρώσεις αφορούν και πρόσωπα ή οντότητες που συμμετέχουν «σε ρωσικό σχέδιο στρατολόγησης ανθρώπων εκτός Ρωσίας, συνήθως από οικονομικά ανασφαλή περιβάλλοντα».

Οι άνθρωποι αυτοί, που κατάγονται κυρίως από το Καμερούν, αναγκάζονται να εργαστούν σε εργοστάσιο που βρίσκεται 800 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, στη Δημοκρατία του Ταταρστάν, το οποίο παράγει drones, εξήγησε το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ