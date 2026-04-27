Nexi: Η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία στο επίκεντρο της επόμενης ημέρας των ψηφιακών πληρωμών

Η Κάτια Σταθάκη, CEO της Nexi Ελλάδος, ανέδειξε ότι το επόμενο κρίσιμο βήμα για τον κλάδο είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Την ωρίμανση της αγοράς πληρωμών, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες προσδοκίες των καταναλωτών για υψηλό επίπεδο ασφάλειας και αναβαθμισμένη εμπειρία χρήστη, καθώς και τον ρόλο των μεγάλων παρόχων στη διαμόρφωση ενός αξιόπιστου οικοσυστήματος, ανέδειξε η Κάτια Σταθάκη, CEO της Nexi Ελλάδος, μέλος του Ομίλου Nexi, στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum XI.

Κατά τη συμμετοχή της στο πάνελ «Payments in Transition: Technology, Security and the Future of Money», η κα. Σταθάκη επισήμανε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις ώριμες ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρονικών πληρωμών, γεγονός που ανεβάζει σημαντικά τις προσδοκίες των καταναλωτών ως προς την ευκολία, την ταχύτητα και την αξιοπιστία. Όπως υπογράμμισε, η πρόκληση για τον κλάδο μετατοπίζεται από την απλή τεχνολογική υποστήριξη στη διασφάλιση μιας συνεπούς εμπειρίας πληρωμής στην πράξη, με την ασφάλεια να παραμένει καθοριστικός παράγοντας επιλογής.

Σε αυτό το περιβάλλον, η εμπειρία πληρωμής αναδεικνύεται κρίσιμη για την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής, καθιστώντας απαραίτητες υποδομές που λειτουργούν ως ένα ενιαίο και αξιόπιστο σύστημα. Σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση, η Nexi Ελλάδος επενδύει συστηματικά σε λύσεις που ενοποιούν την πολυπλοκότητα του οικοσυστήματος πληρωμών, διασφαλίζοντας μια ασφαλή, συνεπή και απρόσκοπτη εμπειρία σε όλα τα κανάλια, χωρίς τριβές και χωρίς περιθώρια αστοχίας.

Ολοκληρώνοντας, η κα. Σταθάκη επισήμανε ότι η επόμενη φάση για τον κλάδο δεν είναι περισσότερη τεχνολογία, αλλά καλύτερος σχεδιασμός, με αφετηρία την εμπειρία του χρήστη. «Πρέπει να σχεδιάζουμε με λογική reverse engineering: ξεκινώντας από την εμπειρία που θέλουμε να προσφέρουμε και χτίζοντας την τεχνολογία γύρω από αυτή. Στη Nexi, ξεκινάμε από τις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης και του καταναλωτή διασφαλίζοντας πληρωμές απλές, ασφαλείς και αξιόπιστες, που δεν απαιτούν δεύτερη σκέψη», κατέληξε.