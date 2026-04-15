Το Ισραήλ έπληξε πάνω από 200 στόχους της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

Τα πλήγματα αυτά έγιναν την επόμενη των άμεσων συνομιλιών στην Ουάσινγκτον, μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου, των πρώτων εδώ και πάνω από 30 χρόνια, τις οποίες καταδίκασε η Χεζμπολάχ.

Ο ισραηλινός στρατός έπληξε πάνω από 200 στόχους του λιβανικού φιλοϊρανικού κινήματος Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα.

«Στη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, ο ισραηλινός στρατός έπληξε πάνω από 200 εγκαταστάσεις τρομοκρατικών υποδομών της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του, στην οποία διευκρίνισε ότι μεταξύ αυτών των στόχων βρίσκονταν «τρομοκράτες, στρατιωτικές δομές και περίπου 20 εκτοξευτές (ρουκετών)».

Νωρίτερα, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι μαχητές της λιβανικής ισλαμιστικής οργάνωσης Χεζμπολάχ εκτόξευσαν περίπου 30 ρουκέτες κατά του Ισραήλ από τον Λίβανο σήμερα το πρωί.

Τα πλήγματα αυτά έγιναν την επόμενη των άμεσων συνομιλιών στην Ουάσινγκτον, μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου, των πρώτων εδώ και πάνω από 30 χρόνια, τις οποίες καταδίκασε η Χεζμπολάχ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ