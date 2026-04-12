Ουγγαρία: Ο Μαγιάρ δηλώνει ότι ο Όρμπαν παραδέχθηκε την ήττα του

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης δήλωσε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα απ' τον Όρμπαν για παραδοχή ήττας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22:21

Με προσέλευση στις κάλπες που ανήλθε στο ιστορικό ποσοστό του 77,8%, οι Ούγγροι κλήθηκαν να λάβουν μια καθοριστική απόφαση: Θα μπορούσαν να βάλουν τέλος στη 16ετή παραμονή του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν στην εξουσία, να ταράξουν τη Ρωσία και να προκαλέσουν ισχυρούς κραδασμούς σε δεξιούς κύκλους σε όλη τη Δύση, συμπεριλαμβανομένου του Λευκού Οίκου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Και αυτό το τέλος ακούει στο όνομα Πέτερ Μαγιάρ.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, πρώην μέλος του κόμματος του Όρμπαν, Fidesz, ο οποίος δημιούργησε το κεντροδεξιό Tisza, διατρανώνοντας ότι το δίλημμα των εκλογών για την Ουγγαρία είναι «Ανατολή ή Δύση».

Με τον Όρμπαν να αποτελεί «πονοκέφαλο» για τις Βρυξέλλες λόγω της φιλορωσικής πολιτικής του και τα εμπόδια που θέτει στην οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εκλογική βραδιά της Ουγγαρίας. Όμως, θα είναι ένα μακρύ βράδυ για όλους, καθώς δεν διεξήχθησαν exit polls και η ροή των αποτελεσμάτων αναμένεται να τραβήξει σε μάκρος.

Η καταμέτρηση των ψήφων είναι για... γερά νεύρα, καθώς η ανατροπές για την αυτοδυναμία του Tisza είναι αλλεπάλληλες. Σύμφωνα με το Reuters, η τελευταία εξέλιξη θέλει το κόμμα του Πέτερ Μαγιάρ να καταλαμβάνει 135 έδρες - με καταμετρημένο το 45.7% της ψήφου - ξεπερνώντας το όριο των 133 εδρών που απαιτούνται για την επίτευξη πλειοψηφίας δύο τρίτων στο κοινοβούλιο των 199 εδρών.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Πέτερ Μάγιαρ δήλωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, κατά την οποία εκείνος παραδέχτηκε την ήττα του.

Ο Μάγιαρ, έγραψε στο Facebook: «Ο Βίκτορ Όρμπαν μόλις με πήρε τηλέφωνο και μας συνεχάρη για τη νίκη μας.»

Αυτό θα σήμαινε το τέλος 16 ετών διακυβέρνησης του Όρμπαν.

Μαγιάρ: Συγκρατημένα αισιόδοξοι

Ο ηγέτης της ουγγρικής αντιπολίτευσης Πέτερ Μαγιάρ εξέφρασε αισιοδοξία για το αποτέλεσμα των σημερινών βουλευτικών εκλογών.

Ο αντιπολιτευόμενος ηγέτης δήλωσε πως οι Ούγγροι έγραψαν και πάλι ιστορία, καθώς η συμμετοχή δείχνει πως περισσότεροι από 6 εκατομμύρια Ούγγροι προσήλθαν στις κάλπες.

Σύμφωνα με τον Μαγιάρ, το ρεκόρ συμμετοχής σημαίνει πως οι Ούγγροι θεώρησαν σημαντική αυτή την εκλογική αναμέτρηση.

«Είμαστε αισιόδοξοι ή μάλλον επιφυλακτικά αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα», τόνισε ο Oύγγρος ηγέτης αφού έκλεισαν οι κάλπες.

Δύο δημοσκοπήσεις, που έγιναν τις τελευταίες ημέρες πριν από τις εκλογές και τα αποτελέσματά τους ανακοινώθηκαν αφού έκλεισαν τα εκλογικά τμήματα, έδειξαν ότι το αντιπολιτευόμενο κόμμα Tisza του Μαγιάρ θα κερδίσει τις σημερινές εκλογές.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις αυτές, το Tisza συγκεντρώνει υποστήριξη 55%-57% και προηγείται του εθνικιστικού κόμματος Fidesz του απερχόμενου πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν.

Τα ποσοστά αυτά θα μπορούσαν να δώσουν στο Tisza 135 έδρες στο 199μελές ουγγρικό κοινοβούλιο, σύμφωνα με τον οργανισμό δημοσκοπήσεων Median. Σύμφωνα με τις προβολές του οργανισμού δημοσκοπήσεων 21 Research Centre, το Tisza μπορεί να κερδίσει 132 έδρες.

Μερικές απ' αυτές τις δημοσκοπήσεις της τελευταίας στιγμής -διεξάγονται πριν από τις εκλογές, αλλά τα αποτελέσματά τους δημοσιοποιούνται αφού τερματισθεί η ψηφοφορία- έχουν αποδειχθεί ακριβείς κατά το παρελθόν στην Ουγγαρία. Στις σημερινές εκλογές δεν έγιναν δημοσκοπήσεις στη έξοδο των εκλογικών τμημάτων (έξιτ πολ).

Fidesz: Το επόμενο κοινοβούλιο θα έχει ισχυρή δημοκρατική εντολή

Η συμμετοχή ρεκόρ στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα στην Ουγγαρία είναι το αποτέλεσμα μιας τεράστιας προσπάθειας κινητοποίησης εκ μέρους του κυβερνώντος κόμματος και η ψηφοφορία ήταν δημοκρατική, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο προσωπάρχης του πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν.

«Χαιρόμαστε που το επόμενο κοινοβούλιο θα έχει αυτή την ισχυρή δημοκρατική εντολή», δήλωσε ο Γκέργκελι Γκούλιας καιο πρόσθεσε ότι πιστεύει πως το Fidesz, το κόμμα του Ορμπάν, θα έχει την πλειοψηφία.

Δεν έχουν γίνει δημοσκοπήσεις στην έξοδο των εκλογικών τμημάτων, ωστόσο μια δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε τις ημέρες πριν από τις εκλογές από τον οργανισμό 21 Research Centerx και τα αποτελέσματά της ανακοινώθηκαν σήμερα μετά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων, δείχνει πως το αντιπολιτευόμενο κόμμα Tisza του Πέτερ Μαγιάρ αναμένεται να κερδίσει 55% των ψήφων, έναντι 38% για το Fidesz του Βίκτορ Ορμπάν.

Σύμφωνα με άλλη δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Median από τις 7 ως τις 11 Απριλίου και τα αποτελέσματά της ανακοινώθηκαν επίσης μετά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων, το Tisza αναμένεται να κερδίσει 135 έδρες στο 199μελές κοινοβούλιο της Ουγγαρίας, ενώ το ακροδεξιό κόμμα Mi Hazank (Πατρίδα μας) δεν θα περάσει το όριο του 5% για να μπει στο κοινοβούλιο.

