Φρουροί της Επανάστασης: Στοχοθετήσαμε το αμερικανικό αμφίβιο πλοίο USS Tripoli

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν στοχοθέτησαν το αμερικανικό αμφίβιο πλοίο εφόδου κλάσης USS Tripoli (LHA-7), ωθώντας το να υποχωρήσει στον νότιο Ινδικό Ωκεανό, μετέδωσαν σήμερα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι Φρουροί στόχευσαν επίσης ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που, όπως είπαν, ανήκε στο Ισραήλ με τον αναγνωριστικό κωδικό "SDN7", χωρίς να αναφέρουν την τοποθεσία του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

