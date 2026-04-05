Ιράν: Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου προειδοποιεί τον Τραμπ ότι η περιοχή θα αναφλεγεί εξαιτίας του

Newsroom
Οι άφρονες πράξεις σας θα σύρουν στις ΗΠΑ σε μια πραγματική κόλαση, αναφέρει ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ.

Ο ισχυρός πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου προειδοποίησε απόψε τον Αμερικανό πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ότι όλη περιοχή «θα αναφλεγεί» λόγω των ενεργειών του.

«Οι άφρονες πράξεις σας θα σύρουν στις ΗΠΑ σε μια πραγματική κόλαση για κάθε οικογένεια και όλη η περιοχή μας θα καεί επειδή επιμένετε να ακολουθείτε τις εντολές του Νετανιάχου», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, στα αγγλικά, ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου αναφερόταν στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ.

«Η μόνη πραγματική λύση είναι να σεβαστείτε τα δικαιώματα του ιρανικού λαού και να βάλετε τέλος σε αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP

