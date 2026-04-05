Ρωσία: Ένας νεκρός και δύο αγνοούμενοι από τη βύθιση πλοίου που μετέφερε σιτάρι στην Αζοφική Θάλασσα

Ρωσία: Ένας νεκρός και δύο αγνοούμενοι από τη βύθιση πλοίου που μετέφερε σιτάρι στην Αζοφική Θάλασσα
Εννέα μέλη του πληρώματος εντοπίστηκαν ζωντανοί στην ακτή. Πρόκειται για Ρώσους πολίτες.

Ένα εμπορικό πλοίο που μετέφερε σιτάρι βυθίστηκε στην Αζοφική Θάλασσα με έναν νεκρό και δύο αγνοούμενους, ανέφερε σήμερα ένας αξιωματούχος τοποθετημένος από τη Ρωσία, σε μία ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ο Βλαντίμιρ Σάλντο που έχει τοποθετηθεί από τη Ρωσία για τη διοίκηση των περιοχών που ελέγχει η Μόσχα στην περιφέρεια της Χερσώνας στην Ουκρανία, δήλωσε ότι εννέα μέλη του πληρώματος εντοπίστηκαν ζωντανοί στην ακτή. Πρόκειται για Ρώσους πολίτες.

Ένας βοηθός του πλοιάρχου είναι νεκρός και δύο άνθρωποι αγνοούνται, ανέφερε ο Σάλντο, προσθέτοντας ότι διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

