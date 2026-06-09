OpenAI: Ένα βήμα πιο κοντά στην Wall Street η εταιρεία πίσω από το ChatGPT

Η εταιρεία του Σαμ Άλτμαν υπέβαλε εμπιστευτικά τα απαραίτητα έγγραφα για αρχική δημόσια εγγραφή (IPO) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.

Η OpenAI έκανε το πρώτο επίσημο βήμα προς την είσοδό της στη Wall Street, σηματοδοτώντας μια νέα φάση για την εταιρεία που πυροδότησε την παγκόσμια έκρηξη ενδιαφέροντος για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η εταιρεία του Σαμ Άλτμαν υπέβαλε εμπιστευτικά τα απαραίτητα έγγραφα για αρχική δημόσια εγγραφή (IPO) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.

Η κίνηση αυτή προετοιμάζει το έδαφος για μια εισαγωγή στο χρηματιστήριο ενδεχομένως ήδη από το φετινό φθινόπωρο, αν και η OpenAI -η οποία έδωσε το έναυσμα για το παγκόσμιο «κύμα» της τεχνητής νοημοσύνης με την κυκλοφορία του ChatGPT το 2022- διευκρίνισε ότι δεν έχει ακόμη λάβει οριστική απόφαση για το χρονοδιάγραμμα.

Οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και οι λεπτομέρειες του σχεδίου για τη δημόσια εγγραφή ενδέχεται να αλλάξουν. «Δεν έχουμε ακόμη αποφασίσει το χρονοδιάγραμμα. Μπορεί να χρειαστεί αρκετός χρόνος, καθώς υπάρχουν ορισμένα πράγματα που θέλουμε να υλοποιήσουμε και τα οποία πιθανότατα είναι ευκολότερο να γίνουν όσο παραμένουμε ιδιωτική εταιρεία», ανέφερε η OpenAI.

«Πρόκειται, ωστόσο, για μια σύνθετη εξίσωση με σημαντικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, και η κατάθεση αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε νωρίτερα σε δημόσια εγγραφή, εφόσον κριθεί ότι αυτό είναι το καλύτερο για την εταιρεία», πρόσθεσε.

Η OpenAI, η SpaceX και η Anthropic εξετάζουν όλες το ενδεχόμενο δημόσιας εγγραφής με αποτιμήσεις-μαμούθ, με τη SpaceX να βρίσκεται στο πιο προχωρημένο στάδιο της διαδικασίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα, η OpenAI σχεδιάζει τις επόμενες εβδομάδες να προχωρήσει σε πώληση μετοχών μέσω διαδικασίας tender offer, προσφέροντας ρευστότητα στους εργαζομένους της πριν από την ενδεχόμενη εισαγωγή της στο χρηματιστήριο. Εκπρόσωπος της εταιρείας αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες στο Bloomberg.

Η OpenAI, που ιδρύθηκε πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, πυροδότησε την έκρηξη της «γενετικής τεχνητής νοημοσύνης» με την κυκλοφορία του ChatGPT στα τέλη του 2022. Παρότι η εταιρεία και το δημοφιλές chatbot της εξακολουθούν να ταυτίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη στη συνείδηση πολλών χρηστών, η OpenAI βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες προκλήσεις, καθώς εντείνεται ο ανταγωνισμός από εταιρείες όπως η Anthropic και η Google της Alphabet Inc.