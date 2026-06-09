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Ήπιες διακυμάνσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

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Ήπιες διακυμάνσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
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Ήπιες διακυμάνσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπια ανοδικά κινούνται οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή παραμένουν στο προσκήνιο, ενώ η τιμή του πετρελαίου σημειώνει αποκλιμάκωση μετά την παύση των εχθροπραξιών μεταξύ Ιράν και Ισραήλ έπειτα από διαμεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται 0,15% στις 622,66 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 κινείται με +0,42% στις 6.087 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης καταγράφει πτώση 0,06% στις 24.639 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο υποχωρεί 0,45% στις 10.325 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 ισχυροποιείται 0,41% και τις 8.233 μονάδες. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο προσθέτει 1,12% στις 50.764 μονάδες ενώ ο IBEX 35 κερδίζει 0,65% στις 18,341 μονάδες.

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