Χαρδαλιάς: Το Παιδικό Πανεπιστήμιο της Περιφέρειας είναι πλέον θεσμός

Αποδεικνύει ότι η εκπαίδευση δεν σταματά στο σχολείο, συνεχίζεται στην εμπειρία και στη γνώση, αναφέρει ο περιφερειάρχης Αττικής.

Με την τελετή απονομής διπλωμάτων στην κεντρική αίθουσα του ΕΚΠΑ στα Προπύλαια, παρουσία του περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο φετινός κύκλος δωρεάν μαθημάτων παιδιών δημοτικού και γυμνασίου που συμμετείχαν στο Παιδικό Πανεπιστήμιο της Περιφέρειας Αττικής.

«Σήμερα ολοκληρώνεται ένα ταξίδι γνώσης, εμπειρίας και έμπνευσης», σημείωσε στον χαιρετισμό του ο κ. Χαρδαλιάς, ο οποίος απένειμε διπλώματα στους αποφοιτήσαντες, τονίζοντας ότι μέσα από τις θεματικές ενότητες του Παιδικού Πανεπιστημίου παρουσιάστηκαν έννοιες όπως «το περιβάλλον, η βιώσιμη ανάπτυξη, η κυκλική οικονομία, που δεν είναι απλώς "μαθήματα", αλλά αφορούν άμεσα τον κόσμο που εσείς θα κληθείτε να διαμορφώσετε».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αποκόμιση βιωματικών γνώσεων από τη δράση, χαρακτηρίζοντας το Παιδικό Πανεπιστήμιο «μια συνειδητή επιλογή της Περιφέρειας Αττικής, που πλέον εχει γίνει θεσμός, μια επένδυση με ευρωπαϊκούς πόρους που δεν μένει στα χαρτιά, αλλά μετατρέπεται σε ευκαιρίες, σε εμπειρίες, σε γνώση για τα παιδιά μας». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «για εμάς, κάθε ευρώ έχει αξία μόνο όταν επιστρέφει στην κοινωνία και γίνεται πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί στην Περιφέρεια Αττικής πιστεύουμε βαθιά ότι η εκπαίδευση δεν σταματά στο σχολείο. Συνεχίζεται παντού: στην εμπειρία, στη γνώση, στην επαφή με την πραγματική ζωή. Και, κυρίως, πιστεύουμε ότι η γνώση πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους. Γι' αυτό και αυτή η δράση μας είναι δωρεάν. Γιατί η ευκαιρία δεν μπορεί να είναι προνόμιο. Πρέπει να είναι δικαίωμα».

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του, ο κ. Χαρδαλιάς ευχαρίστησε θερμά τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τους ακαδημαϊκούς που συμμετείχαν στη φετινή δράση, καθώς και τα στελέχη της Περιφέρειας που «δούλεψαν με συνέπεια και μεράκι για να γίνει πράξη». Επίσης, ευχήθηκε στα παιδιά κάθε επιτυχία στα μελλοντικά σχέδιά τους και απηύθυνε ανοικτό κάλεσμα για συμμετοχή στον επόμενο κύκλο μαθημάτων. «Γιατί, τελικά, αυτό είναι το Παιδικό Πανεπιστήμιο: Όχι μόνο μαθήματα, αλλά μια σπίθα. Και αυτήν τη σπίθα θέλουμε να τη δούμε να γίνεται φλόγα. Φλόγα γνώσης, δημιουργίας, ευθύνης», κατέληξε ο περιφερειάρχης.

Στην τελετή αποφοίτησης παραβρέθηκαν, επίσης, ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Νίκος Θωμαΐδης, ο κοσμήτορας της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του ΠΑ.ΠΕΙ. καθηγητήγς Άγγελος Παντουβάκης, η αναπληρωτής κοσμήτορας της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων του ΕΜΠ, καθηγήτρια Μαρία Παπαδοπούλου, ο γενικός διευθυντής του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, δρ. Παναγιώτης Μυλωνάς, ο διευθυντής του ΠΤΑ Αττικής, Σωτήρης Νικολαρόπουλος, ο προϊστάμενος της ΕΥΔ Προγράμματος «Αττική 2021-2027», Δημήτρης Δρόσης, ο διευθύνων σύμβουλος της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Γιώργος Κορμάς, ο υπεύθυνος του Κέντρου Καινοτομίας του ΠΤΑ Αττικής, Πέτρος Ποδάρας κ.ά.

Σημειώνεται ότι για ακόμα μία χρονιά το Παιδικό Πανεπιστήμιο της Περιφέρειας Αττικής έδωσε τη δυνατότητα σε εκατοντάδες παιδιά -μαθήτριες και μαθητές δημοτικού και γυμνασίου- να συμμετάσχουν σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πέντε βιωματικών θεματικών ενοτήτων, σε πανεπιστημιακούς και ερευνητικούς χώρους. Από τις 28 Φεβρουαρίου, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών άνοιξαν τις αίθουσες, τα εργαστήρια και τα αμφιθέατρά τους για να παράσχουν, απολύτως δωρεάν, μαθήματα ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά.

Τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν με τη συμβολή διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού αυτών των κορυφαίων ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων της Αττικής, ενισχύοντας τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την επιστημονική γνώση και καλλιεργώντας τη δημιουργική σκέψη των μαθητών πάνω σε επίκαιρα επιστημονικά αντικείμενα όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η βιώσιμη ανάπτυξη και η κυκλική οικονομία.

Μέσα από αυτήν τη διαδικασία, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν έννοιες όπως η κλιματική κρίση, η βιοποικιλότητα, η βιώσιμη γεωργία και η υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων, ενώ παράλληλα βίωσαν την καθημερινότητα ενός φοιτητή, ήρθαν σε επαφή με ερευνητές και καθηγητές και πήραν ερεθίσματα για να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και τις φιλοδοξίες τους για το μέλλον.

Η δράση διοργανώνεται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο Καινοτομίας Περιφέρειας Αττικής - ΚΕ.Κ.Π.Α.» και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ